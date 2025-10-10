Κώστας Τασούλας: Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Χαιρετίζει την συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, από το Ταλίν της Εσθονίας όπου βρίσκεται συμμετέχοντας στην άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών της ομάδας ARRAIOLOS.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε τη σημασία τήρησης των όρων της από όλα τα μέρη.

Ο κ. Τασούλας εξεδήλωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας έχει ήδη συμμετάσχει στον ανθρωπιστικό αεροδιάδρομο από την Ιορδανία προς τη Γάζα και έχει δεχθεί παιδιά από τη Λωρίδα για περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, η οποία θα προκύψει στο πλαίσιο μίας πολιτικής διαδικασίας, επί τη βάσει των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ανησυχία της χώρας μας για την κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη και την αυξανόμενη βία των εποίκων, εναντίον, μεταξύ άλλων και των χριστιανικών κοινοτήτων και έκανε έκκληση για τη διασφάλιση του status quo των Αγίων Τόπων στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων.

Στην παρέμβασή του, σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε αρχικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει την ανεπιφύλακτη στήριξή της στην Ουκρανία και στις προσπάθειές της για ειρήνευση.

Η χώρα μας, άλλωστε, όπως τόνισε ο κ. Τασούλας, δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά, καθώς ο αγώνας του ουκρανικού λαού για ελευθερία, δημοκρατία και ανεξαρτησία είναι ένας αγώνας κοινός υπέρ των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πάνω στις οποίες βασίζεται η μεταπολεμική διεθνής τάξη και οι οποίες παραβιάζονται βάναυσα επί 51 έτη από την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των κοινών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα της άμυνας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τις αξίες της και να αντιμετωπίσει δραστικά τις προκλήσεις και τις κρίσεις του μέλλοντος, λαμβάνοντας φυσικά υπ’ όψη τα συμφέροντα ασφαλείας ενός εκάστου των κρατών μελών της.

Τι είπε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τέλος, στην συνάντηση εργασίας, η οποία είχε ως θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη: φίλος ή εχθρός;», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην παρέμβασή του υπογράμμισε την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία υιοθέτησε η Ελλάδα και βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, καινοτομία, ηθική και δημόσια εμπιστοσύνη.

«Δεν πρόκειται για απλές διοικητικές προτεραιότητες, αλλά για ηθικές δεσμεύσεις. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται αδιάκοπα, και η ηθική μας ευθύνη πρέπει να εξελίσσεται μαζί της», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στη δημιουργία του AI Pharos – ενός από τα πρώτα Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη – το οποίο σε συνδυασμό με τον υπερυπολογιστή Daedalus, τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής ψηφιακής μεταμόρφωσης. Στη συνέχεια της συζήτησης τόνισε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα του ανθρώπινου νου, αλλά στερείται αυτού που ορίζει πιο ουσιαστικά την ανθρωπότητα: συνείδηση, ενσυναίσθηση και προσωπική βούληση.

Μπορεί να προσομοιώνει, να προβλέπει και να αποφασίζει, αλλά δεν μπορεί να προσδώσει νόημα.

Ο κίνδυνος έγκειται όχι στην ίδια τη μηχανή, αλλά στην υποταγή μας σε αυτήν – όταν απεμπολούμε την ευθύνη να κρίνουμε και να διακρίνουμε. Επομένως, το καθήκον μας ως δημοκρατίες είναι να διατηρήσουμε την ανθρώπινη κρίση ως τελικό διαιτητικό όργανο και να διασφαλίσουμε ότι η ηθική συλλογιστική θα παραμείνει η πυξίδα της προόδου».