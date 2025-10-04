Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν

Ανοιχτός στο φλερτ δηλώνει ο Κώστας Κόκλας, εξηγώντας πως του αρέσει να περνάει χρόνο με γυναίκες, τονίζοντας ότι το χιούμορ αποτελεί βασικό στοιχείο της επικοινωνίας τους.

Ο ηθοποιός που έχει πραγματοποιήσει δύο γάμους στο παρελθόν και έχει αποκτήσει έναν γιο, παραδέχτηκε ότι έχει ολοκληρωθεί για εκείνον το κεφάλαιο της οικογένειας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τη συνέντευξή του να προβάλλεται το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Η ζωή είναι μπροστά, σχεδιάζω πράγματα. Στη φάση που είμαι δεν είναι προτεραιότητά μου να βρω έναν άνθρωπο και φτιάξω οικογένεια, το έχω κάνει, το έχω ολοκληρώσει».

Όσο για τη φάση της ζωής που διανύει και τη σχέση του με το άλλο φύλο σχολίασε: «Μου αρέσει η συντροφικότητα, μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια, να αστειευόμαστε, να τις κάνω να γελούν και να με κάνουν να γελάω».