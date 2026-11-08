Κώστας Γκιουλέκας: “Φτιάχνουμε τη νέα ατζέντα της Θεσσαλονίκης”

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Πλάκα

Για τα χρονοδιαγράμματα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και το τι περιλαμβάνει η νέα ατζέντα για τη Θεσσαλονίκη, μιλάει στην “Π” ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

Θα εγκαινιαστεί και θα λειτουργήσει το FlyOver πριν από τις εκλογές του 2027;

Το FlyOver είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής που υλοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που ταλαιπωρεί την πόλη εδώ και δεκαετίες: του κυκλοφοριακού.Οι εργασίες εξελίσσονται με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αντιλαμβανόμαστε απολύτως την ταλαιπωρία που προκαλούν οι εργασίες στους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε, μέσα από το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, την στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις και να βελτιώνεται η καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Εκείνο που έχει σημασία είναι να παραδοθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές έργο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης για τις επόμενες δεκαετίες. Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να τηρούνται και οι πολίτες να βλέπουν απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι το

Σας απευθύνω την ίδια ερώτηση και για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο. Επίσης, το θέμα του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου πού βρίσκεται;

Η αναβάθμιση των υποδομών υγείας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια Θεσσαλονίκη που θέλουμε να αναπτύσσεται και, ταυτόχρονα, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους της.Το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Φίλυρο, που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι ένα εμβληματικό έργο για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η κατασκευή του προχωρά, με στόχο την παράδοσή του εντός του πρώτου εξαμήνου 2027.

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας είναι ο σχεδιασμός για το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο. Έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί η παραχώρηση της αναγκαίας έκτασης, ενώ τα επόμενα βήματα αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση αυτού του σύνθετου έργου με ορίζοντα το 2030.

Ο στόχος μας είναι σαφής: σύγχρονες, προσβάσιμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς οι συμπολίτες μας να αναγκάζονται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η πόλη έχει επιτέλους Μετρό και προς την Καλαμαριά, την πρώτη επέκταση. Με τις επεκτάσεις προς τα δυτικά υπάρχει κάποια νέα εξέλιξη ;

Η λειτουργία του Μετρό αποτελεί, ήδη, μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Μετά την παράδοση της βασικής γραμμής, τον Νοέμβριο του 2024, και την επέκταση προς την Καλαμαριά, τον Αύγουστο του 2026, η πόλη διαθέτει ένα δίκτυο σταθερής τροχιάς που σταδιακά μεταβάλλει τον συγκοινωνιακό της χάρτη.

Τώρα,η επέκταση προς την Δυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί την βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου. Μιλάμε για πολυπληθείς περιοχές, όπως ο Εύοσμος, το Κορδελιό, οι Αμπελόκηποι, η Σταυρούπολη και η Νεάπολη, οι οποίες έχουν ανάγκη από σύγχρονες και αξιόπιστες συγκοινωνίες.Θέλουμε ένα Μετρό που θα εξυπηρετεί σταδιακά όλο και περισσότερους Θεσσαλονικείς. Και μαζί με την αναδιοργάνωση των λεωφορειακών γραμμών, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ενιαίο και αποτελεσματικό συγκοινωνιακό σύστημα.Η Δυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του σχεδιασμού.

Μετά από αρκετές «περιπέτειες», το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ προχώρησε. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες;

Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή και πολεοδομική παρέμβαση για το μέλλον της πόλης.Το νέο σχέδιο επιδιώκει να συνδυάσει την διατήρηση και την αναβάθμιση του εκθεσιακού και συνεδριακού χαρακτήρα της ΔΕΘ με την δημιουργία ενός πολύ σημαντικού πνεύμονα πρασίνου, στην καρδιά της πόλης, ανοιχτού στους συμπολίτες μας.Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Έκθεση παραμένει στο ιστορικό κέντρο. Η ΔΕΘ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της οικονομίας και της διεθνούς παρουσίας της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει η Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η επιλογή αναδόχου τοποθετούνται εντός του 2026, με στόχο την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το 2027 και την ολοκλήρωση της ανάπλασης έως το 2030. Ωστόσο, η ΔΕΘ δεν θα σταματήσει την λειτουργία της και η ανάπλαση θα γίνεται ταυτόχρονα με τις διοργανώσεις των γενικών ή των κλαδικών Εκθέσεων απρόσκοπτα. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του έργου και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς.Θέλουμε έναν σύγχρονο εκθεσιακό προορισμό και, παράλληλα, έναν νέο δημόσιο χώροπου θα αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής των Θεσσαλονικέων.

Υπάρχει νέα «ατζέντα» για την πόλη και ποιος ο χαρακτήρας της;

Η Θεσσαλονίκη και, κατ’ επέκταση, η Βόρεια Ελλάδα, αγωνιζόμαστε να γίνει ένας μοναδικός διαμετακομιστικός κόμβος για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τα λιμάνια και τις χερσαίες οδούς που ενώνουν την Ασία με την Ευρώπη, το νότο με τον βορρά. Παράλληλα, ένα Κέντρο Παιδείας και πολιτισμού με τα τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά της κέντρα και τους πολιτιστικούς χώρους της δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις ανάπτυξης.Η νέα ατζέντα της Θεσσαλονίκης πρέπεινα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες.Πρώτον, στις σύγχρονες υποδομές και στην βελτίωση της καθημερινότητας. Δεύτερον, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της διεθνούς οικονομικής παρουσίας. Και τρίτον, στην δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους. Διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε ένας νέος επιστήμονας να μπορεί να εργαστεί εδώ, μια επιχείρηση να αναπτυχθεί και μια οικογένεια να απολαμβάνει καλύτερη ποιότητα ζωής

Πήρατε την πρωτοβουλία για το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, που βάζει στο ίδιο τραπέζι όλους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε από μια διαπίστωση.Τα μεγάλα προβλήματα της πόλης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά από έναν φορέα μόνο του.Όταν συζητούμε, για παράδειγμα, για το κυκλοφοριακό, πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια, η Τροχαία, οι συγκοινωνιακοί οργανισμοί, οι εκπρόσωποι των υποδομών και οι παραγωγικοί φορείς.Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε.Να έχουμε άμεση ενημέρωση, να εντοπίζουμε τα προβλήματα, να συντονίζουμε παρεμβάσεις και να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, χωρίς να υποκαθιστούμε τις αρμοδιότητες κανενός.Στην τελευταία συνεδρίασή μας, για παράδειγμα, στις 9 Οκτωβρίου, ασχοληθήκαμε με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις των εργασιών του FlyOver, αλλά και με συγκεκριμένα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η παράνομη στάθμευση, οι φορτοεκφορτώσεις και η καλύτερη αξιοποίηση του συγκοινωνιακού δικτύου. Έχουμε, ήδη, συνεδριάσει πάνω από 30 φορές από τη στιγμή που αναλάβαμε το χαρτοφυλάκιο της Μακεδονίας και της Θράκης. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Όχι παράλληλους μονολόγους.

Η πρωτοβουλία εξωστρέφειας που έχετε αναλάβει προς τις βαλκανικές χώρες πού αποσκοπεί και έχει δώσει κάποιο απτό αποτελέσμα;

Σχεδιάσαμε ως Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης και υλοποιούμε μια μεγάλη περιοδεία εξωστρέφειας στις βαλκανικές πρωτεύουσες, έχοντας, ήδη, ολοκληρώσει πεντε εξαιρετικά ουσιαστικές επισκέψεις στην Βουλγαρία, στην Σόφια, στην Σερβία, στο Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ, στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, στα Τίρανα, στην Αλβανία και στην Ποντγκόριτσα, στο Μαυροβούνιο, ενώ ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει επισκέψεις σε όλες τις πρωτεύουσες των βαλκανικών κρατών.

Πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε μια ομάδα από εκπροσώπους όλων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης. Σε κάθε μας βήμα, σε κάθε περιοδεία, ταξιδεύουμε μαζί με τους Περιφερειάρχες μας, τουςΠρυτάνεις των πέντε μεγάλων Πανεπιστημίων μας – του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – τους επικεφαλής ή τους εκπροσώπους τους, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος,των Επιμελητηρίων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους των μεγάλων Λιμένων της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και με πολλούς επιχειρηματίες. Ενώνοντας την ακαδημαϊκή γνώση, την παραγωγική βάση και την θεσμική εκπροσώπηση, παρουσιάζουμε στους γείτονές μας ένα ολοκληρωμένο και ελκυστικό αναπτυξιακό πρότυπο και τους προτείνουμε συνεργασίες.

Οι άξονες στους οποίους εστιάζουμε είναι ξεκάθαροι. Πρώτον, η αξιοποίηση των τεσσάρων μεγάλων λιμανιών μας –της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Καρβάλης και της Αλεξανδρούπολης, που εξελίσσονται σε κρίσιμους κόμβους των διεθνών μεταφορών. Δεύτερον, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από κατ’ιδίαν συναντήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες. Τρίτον, η ανάδειξη της περιοχής μας ως κέντρου καινοτομίας και εκπαίδευσης, ικανού να κρατήσει τους νέους επιστήμονες στον τόπο τους. Τέταρτον, η προσέλκυση φοιτητών από τα βαλκανικά κράτη στα Πανεπιστήμια της περιοχής μας.

Από τις πέντε ολοκληρωμένες περιοδείες που πραγματοποιήσαμε, στην Σόφια τον περασμένο Φεβρουάριο, το Βελιγράδι τον περασμένο Μάρτιο και το Βουκουρέστι τον περασμένο Μάιο, φέραμε σε επαφή πάνω από 550 ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας. Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είναι ότι έχουν ξεκινήσει να γίνονται και οι πρώτες συνεργασίες, με τα πλεονεκτήματα, φυσικά, να είναι πολλαπλά. Πέρα από τις διάφορες συνεργασίες, όλα αυτά οδηγούν στην δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για την Βόρειο Ελλάδα στην παραμονή των νέων στις πόλεις καταγωγής τους και περισσότερα έσοδα για το κράτος.

Αντιμετωπίζουμε τις γειτονικές χώρες ως στρατηγικούς συνοδοιπόρους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές προκλήσεις και ένα κοινό μέλλον. Μέσα από την διαρκή συνεργασία, η Μακεδονία και η Θράκη εδραιώνονται ως ο πιο σταθερός, ασφαλής και αναπτυξιακός πυλώνας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Γι’ αυτό οι φιλοδοξίες μας είναι η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα να παίζει έναν πρωταγωνιστικό, κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αναπτυξιακή δυναμική της δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά καλύπτει ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Πάνω σε αυτές τις βάσεις οικοδομούμε μια Θεσσαλονίκη με μεγαλύτερη διεθνή παρουσία, ισχυρότερη επιχειρηματικότητα και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσονται και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων επτά ετών, με το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πόλη και την Βόρεια Ελλάδα.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 7-11-2026)