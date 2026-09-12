Κορυφώνεται η γιορτή της 90ής ΔΕΘ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η 90ή ΔΕΘ, με τη γιορτή της Θεσσαλονίκης να κορυφώνεται κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης.

Το περίπτερο της Τιμώμενης Χώρας Ιαπωνίας συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τον κόσμο, που σήμερα το απόγευμα στις 19:30 θα μπορεί να απολαύσει έναν παραδοσιακό ιαπωνικό χορό από τη Chihoko Yanagi, παράλληλα με την τεχνολογική αριστεία, και καινοτομία του ιαπωνικού περιπτέρου.

Γεύση Ιαπωνίας όμως θα μπορεί κανείς να πάρει και στο Live Sushi Cooking με αυθεντικό ιαπωνικό sushi σε εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης, στις 19:00, όπου οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν την παρασκευή αυθεντικού ιαπωνικού sushi, με πρωταγωνιστές φρέσκα αλιεύματα και θαλασσινά του Θερμαϊκού Κόλπου που θα μετατραπούν σε nigiri και maki.

Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική εκκίνηση του 58ου Rally ΔΕΘ στη Νότια Πύλη, ενός αγώνα που διοργανώνεται από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη ΔΕΘ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι οικογένειες με παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν τις δράσεις της JuniorLand, από ακροβάτες σε μονόκυκλα μέχρι streetart με ξυλοπόδαρους και bubble show.

Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Βέροιας θα δώσει τον μουσικό τόνο της διοργάνωσης.

Εν τω μεταξύ σε ένα ταξίδι στα 100 χρόνια της ΔΕΘ συνεχίζει να καλεί τον κόσμο η έκθεση «ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον», που συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPOκαι το MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.Μέχρι και αύριο 13 Σεπτεμβρίου η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες με το εισιτήριο της 90ής ΔΕΘ, με ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 10:00-21:00. Το πρόγραμμα των οργανωμένων ξεναγήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι12:00 & 18:00.

Σήμερα Σάββατο με το εισιτήριο της 90ής ΔΕΘ μπορεί κανείς να φτάσει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης στο… Τόκιο. Δύο τυχεροί επισκέπτες θα κερδίσουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα–Τόκιο,προσφορά του icore travel & της FLEXIDEA, ενώ ακόμη οκτώ μεγάλα δώρα θα βρουν τους νικητές τους σε τέσσερις κληρώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 18:30 στο stageτου Τόξου της ΧΑΝΘ. Η συμμετοχή είναι απλή: οι επισκέπτες μπαίνουν στην Έκθεση, σκανάρουν το εισιτήριό τους στην είσοδο και το μοναδικό barcode καταχωρίζεται στις κληρώσεις. Τα δέκα δώρα είναι:

–2 διπλά αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα–Τόκιο, προσφορά της iCore Travel και της FLEXIDEA

–2 iPhone 17, προσφορά των ExpoSystemκαι Interform

–2 iPhone 16, προσφορά των Taxiway και IFS

–1 Σετ κοσμημάτων αξίας 500 ευρώ προσφορά του Καλφίδης Jewellery

–1 Σετ ρούχων αξίας 500 ευρώ, προσφορά του Χιονίδης Mankind

–1 Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από το Mediterranean College

–1 υποτροφία 50% για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ICBS Business College.

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα εισιτήρια επί πληρωμή που θα επικυρωθούν σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:25, στις πύλες Συντριβανίου, ΧΑΝΘ και Εμπορίου. Κάθε μοναδικό barcodeαντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, ενώ προσκλήσεις, διαπιστεύσεις και άλλα μέσα ελεύθερης εισόδου δεν συμμετέχουν.

Χθες στη σκηνή των Music Events Live της 90ής ΔΕΘ ο Akylas παρέσυρε το κοινό με το κέφι και τη θετική του ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.thessalonikifair.gr/el/short-edition-program