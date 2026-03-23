Κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες στη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 90ή ΔΕΘ

Μια πρώτη εικόνα από την πολυδιάστατη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 90ή ΔΕΘ σκιαγραφήθηκε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ-HELEXPO, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τα ονόματα των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών φορέων που θα τη συνθέσουν.

Επίσης, περιγράφηκε και το πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η φετινή διοργάνωση να λειτουργήσει ως ένα πολυδιάστατο hub οικονομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικής διασύνδεσης. Παράλληλα με τα γνωστά θεματικά αφιερώματα παρουσιάστηκε και η νέα ενότητα «Οικονομία», η οποία θα επικεντρωθεί στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια.

Ειδικότερα, η ιαπωνική συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ απαρτίζεται από τις ακόλουθες κορυφαίες επιχειρήσεις: Astellas Pharmaceuticals, Daiichi Sankyo, Daikin, Fujifilm Hellas, HIS Dream Travel Business Group, JT International, K&N Efthimiadis, Konica Minolta Business Solutions, Mitsubishi Electric Europe, Moro Technology Corporation, Nic. J. Theocarakis (Nissan, Suzuki Marine), Petros Petropoulos (Kubota, Daihatsu, Isuzu), Saracakis Group of Companies (Honda), Syngelidis Group-Autoone (Mazda), Sysmex, Takeda, Toyota Hellas, Weathernews.

Από τον κυβερνητικό τομέα θα συμμετάσχουν ο Japan National Tourism Organisation (Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Ιαπωνίας), το «Greece-Japan Society» στο Τόκιο, με χορηγία της Mitsui Marine Insurance Company και η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, με χορηγία του αποκλειστικού πλατινένιου χορηγού, M/MARITIME. Η M/MARITIME είναι ο πλατινένιος χορηγός του Περιπτέρου της Ιαπωνίας.

Πέραν όμως της επιχειρηματικής και θεσμικής διάστασης της ιαπωνικής συμμετοχής, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πολιτισμικό αποτύπωμά της μέσα από μια σειρά δράσεων που έχουν σχεδιαστεί.