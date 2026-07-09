Τη δική του απάντηση για όσα του καταλογίζουν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019 δίνει ο Σταύρος Κοντονής, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη» παράλειψη της πρότασης που κατέθεσε «οι κώδικες να ισχύσουν μετά την παρέλευση εξαμήνου ή έστω τριμήνου».

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει σε δήλωσή του πως «ορισμένες ιστοσελίδες και εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, προβάλουν μετ’ επιτάσεως τμήμα της ομιλίας μου στη Βουλή κατά την ημέρα ψήφισης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά το οποίο απόσπασμα κάλεσα τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τα νομοσχέδια».

Ωστόσο, διευκρινίζει, πως οι ιστοσελίδες αυτές και οι εκπρόσωποι του κόμματος του Αλέξη Τσίπρας «παραλείπουν σκοπίμως να αναφερθούν στην πρόταση που κατέθεσα «οι κώδικες να ισχύσουν μετά την παρέλευση εξαμήνου ή έστω τριμήνου» και αυτό για να μην προέκυπτε παραγραφή αδικημάτων σε εκκρεμείς δίκες».

Όπως τονίζει, η πρότασή του «όχι μόνο δεν έγινε δεκτή αλλά ολοκληρώθηκε η επίσπευση».

«Εύχομαι η παρασιώπηση κρίσιμων τμημάτων της ομιλίας μου να μην επαναληφθεί, γιατί αυτό συνιστά διαστρέβλωση. Ελπίζω να μη χρειαστεί να επανέλθω» καταλήγει.