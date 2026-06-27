Κοντογιώργης : Βασικός μας αντίπαλος είναι οι προκλήσεις της καθημερινότητας – Η επαναφορά Τσίπρα δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για τη χώρα

Στην προετοιμασία της χώρας για την αντιπυρική περίοδο, τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις, την πιθανή πολιτική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, τις περιοδείες του πρωθυπουργού, αλλά και τον νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews.

«Έχει γίνει καλή προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο»

Αναφερόμενος στην προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περιόδου, ο κ. Κοντογιώργης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύονται σταθερά οι δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού.

«Προσπάθεια είναι κάθε χρόνο να μπορούμε να ενισχύουμε τα μέσα και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν διατεθεί οι απαραίτητοι πόροι προς τους δήμους, ενώ οι καθαρισμοί οικοπέδων έχουν προχωρήσει.

Όπως είπε, «νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή προετοιμασία», ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται διαρκής επιφυλακή, καθώς «οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας, σημειώνοντας ότι η Πυροσβεστική και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Βασικός μας αντίπαλος είναι οι προκλήσεις της καθημερινότητας»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι για την κυβέρνηση μεγαλύτερη σημασία έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, καθώς αυτά αναδεικνύουν τους τομείς στους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια.

«Για εμάς βασικός αντίπαλος είναι οι προκλήσεις που έχουμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από έκτακτες κρίσεις, αλλά και όσα απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η υλοποίηση των δεσμεύσεών της τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι πολίτες αναζητούν «μετριοπάθεια και κατανόηση του τι συμβαίνει και τι προτείνεις», σημειώνοντας ότι «έχουν μπουχτίσει από ψέματα και ακραίες καταστάσεις» και πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας, χωρίς να εγκλωβιστεί σε αντιπαραθέσεις γύρω από το παρελθόν.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα: «Υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν»

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Κοντογιώργης στον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ότι μια ενδεχόμενη πολιτική του επαναφορά δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως ένας πολιτικός που έχει διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, χωρίς όμως να παρουσιάζει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις.

«Λέει ουσιαστικά ότι τότε δεν ήξερε και τώρα έμαθε. Φαίνεται όμως ότι ούτε τώρα έχει αλλάξει, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία και να υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας δεν παρουσιάζει ένα σαφές σχέδιο για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για «πολιτική προχειρότητα» και εκτιμώντας ότι «τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει».

«Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο» – Τι είπε για τις περιοδείες και τον Αντώνη Σαμαρά

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συχνές περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Κοντογιώργης απέρριψε ότι αυτές έχουν προεκλογικό χαρακτήρα.

«Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο», τόνισε, εξηγώντας ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει διαχρονικά να βρίσκεται κοντά στους πολίτες.

«Δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο. Δεν φοβάται την κοινωνία και ακόμη κι αν ακούσει κάτι αρνητικό, αυτό αποτελεί μια απαραίτητη εμπειρία», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές επισκέψεις στην Πελοπόννησο και τα σενάρια για ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι περιοδείες πραγματοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και δεν συνδέονται με πολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Οι επισκέψεις στην Πελοπόννησο δεν έχουν αυτόν τον χαρακτήρα», είπε, προσθέτοντας ότι για το ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας του κ. Σαμαρά «ό,τι ήταν να ειπωθεί έχει ειπωθεί» και ότι οι σχετικές εξελίξεις θα αξιολογηθούν όταν και εφόσον υπάρξουν.

Νέος εκλογικός νόμος στην Αυτοδιοίκηση: «Χρειάζονται προτάσεις και συνεννόηση»

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε στον νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χαρακτηρίζοντάς τον μια σημαντική μεταρρύθμιση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα με τη δυνατότητα δεύτερης προτίμησης επιτρέπει την εκλογή δημάρχων με ευρύτερη νομιμοποίηση, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει έναν πιο προγραμματικό και συναινετικό πολιτικό λόγο ήδη από τον πρώτο γύρο.

«Για να υπάρξει συνεννόηση πρέπει πρώτα να υπάρχουν προτάσεις», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι απαιτείται και «ένα διαφορετικό δημόσιο ύφος πολιτικού διαλόγου», ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα συνεργασιών και να αποφευχθούν, όπως είπε, «οι διαιρετικές ρητορικές του παρελθόντος».