Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση έκανε σημαντικά βήματα, ελπίζουμε να υπάρξει διάλογος και εκτόνωση μέσα στην εβδομάδα

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων μίλησε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Μιλώντας στη Naftemporiki TV ο κ. Κοντογεώργης για το αγροτικό ζήτημα εν πρώτοις είπε ότι «έχουν γίνει κάποια βήματα» σημείωσε, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «για εμάς η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή και στο κορυφαίο επίπεδο, το επίπεδο του πρωθυπουργού». Ταυτόχρονα, «χθες παρουσιάσθηκε ένα πλαίσιο που βάζει μια αφετηρία για αρκετά από τα ρεαλιστικά αιτήματα», δήλωσε εισαγωγικώς ο κ. Κοντογεώργης, εξειδικεύοντας ακολούθως:

«Μέσα από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν εξοικονομηθεί κάποιοι πόροι -μας το επιτρέπει η ΚΑΠ- και μπορούμε να διανείμουμε εκεί που θεωρούμε ότι είναι πιο ωφέλιμο». Εν προκειμένω, κτηνοτρόφοι, βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί είναι «κατηγορίες προτεραιότητας», σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Άλλωστε, συνέχισε, «ήταν μια δύσκολη χρονιά, μην κοροϊδευόμαστε», που περιελάμβανε αναδιοργάνωση ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη ενέσκηψε η ευλογιά, ενώ οι τιμές είναι χαμηλές σε αρκετά προϊόντα, όπως είπε.

Με τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί και στα θέματα του κόστους παραγωγής, άφησε εξάλλου ανοικτό το θέμα παρέμβασης για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία: «Θα δούμε τον τρόπο που μπορεί να γίνει», ανέφερε, άλλωστε όπου υπάρχουν καλές πρακτικές διεθνώς θα εφαρμοσθούν και εδώ, συμπλήρωσε. Και θύμισε ότι «από την πλήρη κατάργηση το 2018, φτάσαμε στην πλήρη επιστροφή και με έξτρα 50% πλαφονάρισμα φέτος».

Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ότι «τα θέματα κόστους παραγωγής δεν είναι αμελητέα, υπάρχουν διεθνείς παράγοντες που μπορεί να το επηρεάζουν», αλλά η κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν». Όμως, ο κ. Κοντογεώργης θύμισε και κάτι ακόμη: Ότι «τα τελευταία πολλά χρόνια υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις για το κόστος παραγωγής», όπως οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις για το ρεύμα, η μείωση στον κατώτατο ΦΠΑ στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, η επιστροφή του φόρου. «Αυτά δεν είναι αμελητέα», επέμεινε.

Υπογραμμίζοντας, δε, ότι «αυτά τα οποία έχουμε πει, γίνονται», παρατήρησε πως «οι πληρωμές προχωρούν, σήμερα έχουμε άλλο μισό δισεκατομμύριο» που καταβλήθηκε, και «μέχρι το τέλος του έτους θα δοθούν 3,8 δισ. που υποσχεθήκαμε» όπως και οι έκτακτες ενισχύσεις, πρόσθεσε.

«Συμμεριζόμαστε την πίεση που αισθάνονται αρκετοί αγρότες», αναγνώρισε, ζήτησε όμως «τα μπλόκα της διαμαρτυρίας, κατ’ εμέ και κατά την κυβέρνηση και για αρκετούς συμπολίτες μας, να μην μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας».

Επιπροσθέτως, «εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και μέχρι εκεί που μπορούμε να πάμε», άλλωστε «δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια από τα αιτήματα, τα οποία θα έθεταν επί κινδύνω το action plan και τη συμφωνία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αφού στην περίπτωση αυτή θα κινδυνεύαμε «με αναστολή πληρωμών», διεμήνυσε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «έγιναν βήματα από την πλευρά μας και νομίζω ότι αυτό αξιολογείται από τα μπλόκα» και, εν κατακλείδι, «μέσα στην εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες, μπορούμε να έχουμε εκτόνωση, αν κινούμαστε με βάση τη λογική και αναγνωρίζουμε τα βήματα που γίνονται».

Αναφορικά με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κοντογεώργης διαπίστωσε ότι «αναδεικνύονται πράγματα που κανέναν δεν αφήνουν ευχαριστημένο», επίσης, «δεν έχει σημασία ένας διαγκωνισμός για το ποιο ή ποια κόμματα μπορεί να “φιλοξενούν” στις τάξεις τους ανθρώπους που λειτούργησαν με τον τρόπο που λειτούργησαν».

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, «θα πρέπει να μείνουμε στη διαχρονικότητα όχι για να επιμερίσουμε ευθύνες, έχουμε συνολική εικόνα πλέον και δεν είναι εύστοχο να το περιορίσεις σε ένα κόμμα». Πάντως, «η κυβέρνηση αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί», καθώς αυτή «καλείται να διαχειρισθεί αυτήν την κατάσταση και το κάνει με τον δέοντα τρόπο», ανέφερε.

Δεσμεύτηκε, δε, ότι οι έντιμοι αγρότες «θα δουν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό για εκείνους». Σε κάθε περίπτωση και «σε επίπεδο κοινωνίας τέτοιες πρακτικές δεν μπορεί να είναι ανεκτές». Τέλος, «δεν μπορεί να σταματήσει η συγκεκριμένη αλλαγή», είπε για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αλλάζοντας θέμα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, ο υφυπουργός απάντησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει σενάρια. Άλλωστε, συμπλήρωσε, η Ιστορία έχει δείξει ότι από την εκδήλωση προθέσεων μέχρι το τελικό αποτέλεσμα «διανύεται μια μεγάλη απόσταση πάρα πολλές φορές». Και, «αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι η ατζέντα που θα βγει μπροστά», σημείωσε.

Έκλεισε, δε, τη συνέντευξη με την ευχή «το επόμενο διάστημα να προσπαθήσουμε όλοι να κινηθούμε σε όρους πολιτικής ομαλότητας και με έναν πολιτικό λόγο χωρίς τοξικότητα. Έχουμε υποφέρει αρκετά από αυτόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ