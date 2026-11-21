Τη σύνδεση του προϋπολογισμού με την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι οι βασικές πηγές που επιτρέπουν τη στήριξη των πολιτών, παράλληλα με τη μείωση του δημόσιου χρέους. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στην εξεταστική για τα δάνεια και τα funds και στην υπόθεση των Τεμπών.

«Χρειάζεται ισχυρή οικονομία»

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Κοντογεώργης είπε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να τις τιμήσεις είναι να μπορείς να ενισχύεις συνέχεια την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας». Σημείωσε ακόμη ότι σημαντικά ζητήματα είναι οι αποδοχές και η στέγαση των στελεχών, επισημαίνοντας πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα για τη στέγασή τους.

«Για να τα έχουμε όλα αυτά, προφανώς χρειάζεσαι μια ισχυρή οικονομία», πρόσθεσε, περιγράφοντας ένα διεθνές περιβάλλον με γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πιέσεις στο εμπόριο. Για την Ελλάδα, επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για το 2026 και το 2027, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συνεχή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις, αναγνώρισε τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό, ενώ αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση της φορολογίας και σε μέτρα διευκόλυνσης για όσους έχουν οφειλές. Στη συζήτηση για την Black Friday και την αγοραστική κίνηση, τέθηκε και η πίεση που ασκεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στα μικρά καταστήματα.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς. «Παρεμβαίνουμε εκεί όπου υπάρχουν τα περιθώρια και μέχρι εκεί που πάει το πάπλωμά μας», είπε, αναφερόμενος στις δημοσιονομικές δυνατότητες και στον σχεδιασμό για το 2027.

Στις παρεμβάσεις που παρουσίασε περιλαμβάνονται η ενίσχυση των 400 ευρώ, η επιστροφή ενοικίου και οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο μαζί με τη σύνταξη Ιανουαρίου. Για περίπου 600.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, σημείωσε ότι για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει συμψηφισμός με την αύξηση. Ανέφερε ακόμη ότι από τον Ιανουάριο περίπου 100.000 τρίτεκνες οικογένειες και 50.000 αγρότες θα έχουν μηδενικό φόρο.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα μέτρα ανακοινώνονται κοντά στη ΔΕΘ, ο κ. Κοντογεώργης απέδωσε τη δυνατότητα στήριξης στο μέρισμα της ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. «Είναι όμως και η πολιτική μια σχέση εμπιστοσύνης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέφει πόρους στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μειώνει το δημόσιο χρέος.

«Θα βάλουμε κάτω τα δεδομένα» για τα δάνεια και τα funds

Για την εξεταστική επιτροπή σχετικά με τα δάνεια και τα funds, ο υφυπουργός εξήγησε ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «παρών». Όπως είπε, η δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους θεσπίστηκε με αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία. Πρόσθεσε ότι είχαν ήδη κατατεθεί δύο αιτήματα και ότι, βάσει του Κανονισμού, δεν μπορούσε να κατατεθεί άλλο.

«Θα είναι μια ευκαιρία να δούμε τι έγινε από το 2016 και μετά σε σχέση με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στον νόμο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, είπε ότι διευρύνθηκε η περίμετρος του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες, και ότι θεσπίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες διαχείρισης. «Πάνω από 70.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν ρύθμιση και εξυπηρετούν», σημείωσε.

Ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι να ξεχωρίσουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε πραγματική οικονομική δυσκολία. «Να τους δώσουμε ευκαιρία να κρατήσουν το σπίτι τους ή τουλάχιστον να ανασάνουν οικονομικά», είπε.

«Η Δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της» για τα Τέμπη

Ερωτηθείς για την κλήση του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή σε απολογία στο πλαίσιο της υπόθεσης των Τεμπών, ο υφυπουργός δήλωσε ότι δεν θέλει να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία.

«Οι διαδικασίες έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η Δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή έχει επιληφθεί και πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα της, απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι υποχρέωση της κυβέρνησης είναι «να παραδώσει έναν ασφαλέστερο σιδηρόδρομο» και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν ξανά.