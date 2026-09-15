Κωνσταντοπούλου: Η Εισαγγελική Πρόταση δικαιώνει τον αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον προ εξαετίας θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας να συνεχίζονται στις 17, 21 και 24 Σεπτεμβρίου και την απόφαση να αναμένεται περίπου στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, δήλωσε: «Σχεδόν 6 χρόνια μετά τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, και σχεδόν 1 χρόνο μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη για τη δολοφονία του, η υπόθεση οδεύει προς την ολοκλήρωση με μία εξαιρετικά εμπεριστατωμένη, ιδιαίτερα αναλυτική, λεπτομερή-εξονυχιστική, θα έλεγα-Εισαγγελική Πρόταση, που με την εμβρίθειά της δικαιώνει τον αγώνα της οικογένειας του αγωνιστή της Δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη, ενάντια στη συγκάλυψη, ενάντια σε ένα Σύστημα που προσπάθησε να παρουσιάσει τον θάνατό του σαν δήθεν ατύχημα, ενώ επρόκειτο για δολοφονία.

Η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι πραγματικά ικανοποιημένη και συγκινημένη από την εισαγγελική πρόταση, που ακούσαμε επί δύο ημέρες, και, ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και με την εμβριθή, αναλυτική, δικηγορικά άρτια αγόρευση του συναδέλφου μου, Κώστα Παπαδάκη, που βρίσκεται στην υπόθεση μαχόμενος, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, τον Μανώλη Φωτάκη, επιστήθιο φίλο του Σήφη Βαλυράκη, τον Βασίλη Λεμπέση, που όλο αυτό το διάστημα έχει επιτελέσει και χρέη αντικλήτου της οικογένειας στη Χαλκίδα και βέβαια, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, τον εμβληματικό δικηγόρο-υπερασπιστή, που συνδέεται με τον Σήφη Βαλυράκη και με τους αγώνες του βιωματικά, προσωπικά, μέσα από κοινούς αγώνες κατά της δικτατορίας, για τη Δημοκρατία.

Οι αγορεύσεις μας θα συνεχιστούν στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 24 Σεπτεμβρίου. Η υπόθεση θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις της υπεράσπισης, και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, που αναμένεται να εκδοθεί περίπου στις αρχές του Οκτωβρίου.

Η υπόθεση της μάχης για την Αλήθεια, η υπόθεση του αγώνα για Δικαιοσύνη, η υπόθεση της στρατηγικής αγωνιστικότητας και της μαχόμενης υπεράσπισης του δικαίου απέναντι στη συγκάλυψη, είναι υπόθεση επίπονη, χρονοβόρα, αλλά στο τέλος δικαιώνει εκείνους που αγωνίζονται, δικαιώνει την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, που δεν άφησε τη συγκάλυψη να επικρατήσει –που δεν υποτάχθηκε, ακόμη και στις Κυβερνητικές υποδείξεις να θεωρήσει το θάνατο του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη ατύχημα–, δικαιώνει και τους συνηγόρους που, απέναντι σε δρεπανηφόρα άρματα, επιμένουν να αγωνίζονται και να υπερασπίζονται την Αλήθεια.

Αναμένουμε τα επόμενα στάδια της υπόθεσης, και εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίηση της οικογένειας Βαλυράκη και των συνηγόρων της για το γεγονός ότι μετά από μία τέτοια εξονυχιστική διαδικασία είχαμε μία εξίσου εξονυχιστική, σοβαρή και στιβαρή εισαγγελική πρόταση».