Κομισιόν: Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων αμυντικών επιχειρήσεω

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «AGILE», το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 115 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στις αμυντικές τεχνολογίες και την επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά καινοτόμων τεχνολογιών, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα drones, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των startups.

Στην πράξη το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύμφωνα με την Επιτροπή «έναν πρωτοφανή χρόνο από την αίτηση έως τη χορήγηση χρηματοδότησης τεσσάρων μηνών, ενώ οι τεχνολογίες θα μπορούν να φτάνουν στις ένοπλες δυνάμεις μέσα σε 1 έως 3 χρόνια». Το «AGILE» θα υποστηρίξει μεταξύ 20 και 30 έργων, καλύπτοντας έως και το 100% όλων των επιλέξιμων δαπανών. Θα περιλαμβάνει επίσης ρήτρα αναδρομικής ισχύος, που θα επιτρέπει στις εταιρείες να διεκδικούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία καινοτομία.

Το πρόγραμμα θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις επείγουσες ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ και θα καλύπτει την ανάπτυξη ανατρεπτικών αμυντικών τεχνολογιών, καθώς και την προώθησή τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου ο Επίτροπος Άμυνας και διαστήματος της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους, ρωτήθηκε για την περιοδεία που πραγματοποιεί σε κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τους πυραύλους, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη και τονίζοντας πως «η αντιαεροπορική άμυνα και η παραγωγή πυραύλων, κυρίως αντιβαλλιστικών, είναι κρίσιμη πρόκληση σήμερα», συμπληρώνοντας πως «πρέπει επειγόντως να αυξήσουμε την παραγωγή στην Ευρώπη και να αναπτύξουμε νέα συστήματα».