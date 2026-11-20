Το πράσινο φως για την εκταμίευση επιπλέον 11,32 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρώντας σε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του όγδοου και του ένατου αιτήματος πληρωμής στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 18,2 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ δάνεια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των 376 οροσήμων και στόχων που συνδέονται με τη χρηματοδότησή της. Ειδικότερα, για το όγδοο αίτημα πληρωμής διαπιστώθηκε η ικανοποιητική εκπλήρωση 37 οροσήμων και 12 στόχων, ενώ για το ένατο αίτημα η θετική αξιολόγηση αφορά 106 ορόσημα και 17 στόχους.

Η τελική αυτή αξιολόγηση συνδέεται με παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, των δημόσιων υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, από την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών μέχρι τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, κατοικίες και ενεργειακές υποδομές

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που περιλαμβάνονται στο ένατο αίτημα πληρωμής βρίσκεται η ανακαίνιση 52 νοσοκομείων και 91 κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών υγείας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, την επέκταση της τηλεϊατρικής, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, καθώς και την ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης για τον καρκίνο.

Στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή αναφέρεται στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 69.000 κατοικιών, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, η οποία περιορίζει την εξάρτηση των νησιών από την τοπική ηλεκτροπαραγωγή με ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνονται επενδύσεις για την επέκταση και αναβάθμιση οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών, καθώς και η ψηφιοποίηση τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου σελίδων δημόσιων αρχείων.

Σιδηρόδρομοι, δορυφόροι και ιδιωτικές επενδύσεις

Στο όγδοο αίτημα πληρωμής ξεχωρίζουν οι παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος για τον ΟΣΕ και τη σύναψη συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους στόχους για την ασφάλεια, τις υποδομές και τη λειτουργία του οργανισμού.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ελληνικών διαστημικών δυνατοτήτων μέσω συστοιχίας μικρών δορυφόρων, οι οποίοι προορίζονται για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, τη θαλάσσια επιτήρηση και τη διαχείριση φυσικών πόρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυήσεις μέσω του InvestEU.

Στον τουρισμό προβλέπεται η κατάρτιση 18.000 εργαζομένων σε ειδικότητες και δεξιότητες που συνδέονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ στον τομέα της στέγασης περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Τα επόμενα βήματα για την εκταμίευση

Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το καθοριστικό βήμα πριν από την τελική εκταμίευση, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται ότι τα 11,32 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί.

Η Κομισιόν έχει διαβιβάσει την προκαταρκτική αξιολόγησή της στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαθέτει τέσσερις εβδομάδες για να εκδώσει τη γνώμη της.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστεί δυνατή η εκταμίευση των ποσών.

Η Ελλάδα είχε υποβάλει το όγδοο αίτημα πληρωμής στις 25 Μαΐου 2026 και το ένατο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων πληρωμών και της προχρηματοδότησης, θα φτάσουν τα 35,95 δισ. ευρώ, δηλαδή το 100% των διαθέσιμων πόρων του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.