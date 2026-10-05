Κομισιόν: «Πολύ δύσκολος χειμώνας» στις τιμές της ενέργειας

Για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου.

Η κ. Ίτκονεν χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές για κράτη μέλη, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της δέσμευσης των G7 κατά των απαγορεύσεων εξαγωγών, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των αποθεμάτων συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες που θα διατεθούν.