Κομισιόν: Ποια μέτρα εξετάζει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη μείωση στους φόρους ενέργειας, τα τέλη δικτύου και το κόστος εκπομπών άνθρακα με σκοπό την ανακούφιση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν γρήγορες λύσεις καθώς οι βιομηχανίες έχουν προειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες, πριν ακόμη από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε να παρουσιάσει εναλλακτικές επιλογές στους ηγέτες της ΕΕ για να τις εξετάσουν στη σύνοδο κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Ένα έγγραφο της Κομισιόν που προετοιμάστηκε για τη συνάντηση των Επιτρόπων της ΕΕ χθες στις Βρυξέλλες και είναι σε γνώση του Reuters έδειξε ότι η EE διερευνά βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει τις περισσότερο πληγείσες περιοχές και τομείς, χωρίς να υπονομεύει τους μακροπρόθεσμους νόμους για το κλίμα που αποσκοπούν στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα φθηνότερο, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακό σύστημα.

Ενδιάμεση λύση για τα επόμενα 2-5 χρόνια

«Οποιαδήποτε πρόταση για νομοθετική αλλαγή δεν θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα και πιθανόν να χρειαστεί μια ενδιάμεση λύση για τη μείωση των τιμών της ενέργειας τα επόμενα 2-5 χρόνια, έως ότου η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας μειώσει την πίεση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές», αναφέρεται στο έγγραφο.

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι η Κομισιόν θα εξετάσει τα τέλη δικτύου – τα οποία αποτελούν περίπου το 18% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας – και τους εθνικούς φόρους και εισφορές, καθώς και το κόστος του άνθρακα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% των λογαριασμών.

Σημειώνεται επίσης ότι οι κυβερνήσεις δεν αξιοποιούν επαρκώς τα υπάρχοντα εργαλεία για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση του κόστους του άνθρακα και των συμβάσεων γπου εγγυώνται σταθερή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Εκτακτα μέτρα αν συνεχιστεί η μείωση εφοδιασμού

Το έγγραφο αναφέρει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης του εφοδιασμού με ενέργεια, οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, όπως έκαναν το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε δραστικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου.