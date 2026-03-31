Κομισιόν για Μέση Ανατολή: Στα 14 δισ. ευρώ το ενεργειακό κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής

Οπόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προσθέσει μέχρι στιγμής 14 δισ. ευρώ στο κόστος για τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν, μετά από τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ.

Ο ίδιος είπε πως «καταγράφεται “σύσφιξη” στις αγορές καυσίμων ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων» ενώ συμπλήρωσε πως οι ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν δεν πρόκειται να είναι βραχύβιες.

Ακόμα, ο Γιόργκενσεν είπε πως «ακόμα και εάν ο πόλεμος έληγε αύξηση, δεν θα επιστρέφαμε σε μια κανονική κατάσταση για το προβλέψιμο μέλλον». «Οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και συνεχίζουν να καταστρέφονται», πρόσθεσε.

Ο Δανός αξιωματούχος είπε ακόμα πως «η ΕΕ χρειάζεται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα» για την αντιμετώπιση του προβλήματος, συμπληρώνοντας πως «η ΕΕ πρέπει να αποφύγει κατακερματισμένες επιλογές σε εθνικό επίπεδο».

«Ήδη συντονιζόμαστε για το γέμισμα των αποθηκών φυσικού αερίου» ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «η ΕΕ θα παρουσιάσει σύντομα μια εργαλειοθήκη για να προστατέψει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις» της Ευρώπης, στην οποία θα περιλαμβάνονται προτάσεις για μείωση των φορολογικών συντελεστών για την ηλεκτρική ενέργεια και των δασμών στα ενεργειακά δίκτυα.

Επιπλέον, ο Επίτροπος είπε ότι η ΕΕ θα απλουστεύσει τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις των κρατών μελών της Ένωσης, προς όφελος των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

«Ετοιμάζουμε επίσης εναλλακτικές λύσεις που προσεγγίζουν περισσότερο τα μέτρα που εφάρμοσε η ΕΕ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχαήλ Δαμιανός, δήλωσε πως οι υπουργοί συμφώνησαν στο ότι απαιτείται στενότερος συντονισμός στον τομέα της αποθήκευσης φυσικού αερίου για την αποφυγή απότομων αυξήσεων των τιμών, αν και συμφώνησαν ότι ο γενικότερος ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης παραμένει σχετικά προστατευμένος από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.