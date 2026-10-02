Κομισιόν για ενεργειακή κρίση: Στο τραπέζι συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων

Σε εντατικό συντονισμό για την αντιμετώπιση των πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την «Energy Union Task Force» να συνεδριάζει σήμερα το πρωί, εν μέσω της μεγάλης ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και ντίζελ.

Η «Energy Union Task Force» αποτελεί έναν άτυπο μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος επιτρέπει την ταχεία πολιτική συνεννόηση όταν προκύπτουν κρίσεις ή πιέσεις στην ενεργειακή αγορά.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ‘Αννα-Κάισα Ιτκόνεν, το βασικό μήνυμα από τη σημερινή συνεδρίαση είναι ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων.

Η ίδια απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικός συντονισμός και εντατικές επαφές». Οι επαφές, όπως είπε, δεν περιορίζονται στα κράτη-μέλη και την Επιτροπή, αλλά περιλαμβάνουν επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και άλλους διεθνείς εταίρους, ενώ τόνισε ότι « υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα».

Στο τραπέζι νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν και δεν είναι αποτέλεσμα όπως είπε των αμερικανικών πιέσεων. Όπως τόνισε, από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί. «Είναι κάτι που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μήνες», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.

Ιδιαίτερα σαφής ήταν η θέση της «Energy Union Task Force», όπως τόνισε η κ. Ιτκονεν, απέναντι στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, από την πλευρά της Task Force «απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ». Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου.

Σε ερώτηση εάν η ΕΕ είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που επιβληθεί αμερικανική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους λέγοντας πως «προχωράμε ένα βήμα τη φορά. Η ΕΕ θα είναι ενωμένη σε ό,τι κι αν συμβεί. Όσο για τα περαιτέρω βήματα, αυτό μένει να φανεί».