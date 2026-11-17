Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης διατηρείται η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά την επιβράδυνση που καταγράφεται εξαιτίας των διεθνών αναταράξεων στο ενεργειακό κόστος.

Η Κομισιόν σκιαγραφεί ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας και συνεπούς αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ωστόσο τις προκλήσεις που απορρέουν από τις πληθωριστικές πιέσεις, την αγορά εργασίας και την επικείμενη ολοκλήρωση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, καθώς το σοκ στις τιμές της ενέργειας μειώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Οι επενδύσεις, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, υποστηριζόμενες από την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω, σε περίπου 1,5% το 2027 και το 2028, καθώς η υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Λόγω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 4,1% το 2026 και στη συνέχεια να υποχωρήσει σταδιακά στο 2,4% έως το 2028.

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί –αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν– φτάνοντας το 7,7% το 2028. Η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας προβλέπεται να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αν και η συνέχιση των επεκτατικών μέτρων αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του μεγέθους τους κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει σε πτωτική πορεία, υποχωρώντας στο 126,6% έως το τέλος του 2028.

Πιο αναλυτικά:

Η πορεία του ΑΕΠ και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026 και να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,6% το 2027, έπειτα από μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης της τάξης του 2,1%. Η επιβράδυνση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενεργειακή επιβάρυνση, η οποία περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Παρ’ όλα αυτά, η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, στηριζόμενη στις υψηλές εισροές πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η σταδιακή προσέγγιση προς τη λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων εξηγεί την ηπιότερη αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης διετίας.

Πληθωριστικές πιέσεις και αποκλιμάκωση

Στο μέτωπο των τιμών, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί στο 3,7% από 2,9%, αντανακλώντας τις διεθνείς αυξήσεις στην ενέργεια, τις στενότητες στην αγορά εργασίας και την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει αποκλιμάκωση του δείκτη προς το 2,4% έως το 2027, υπό την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των ενεργειακών αγορών. Ωστόσο, οι επίμονες μισθολογικές πιέσεις και το κόστος των υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τον δομικό πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Δημοσιονομική πειθαρχία και τροχιά χρέους

Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει θετική, εδραζόμενη στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης.

Ο συνδυασμός της ονομαστικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ και της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιταχύνει την πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο προβλέπεται να υποχωρήσει στο 140,7% του ΑΕΠ το 2026 και να προσεγγίσει το 134,4% έως το τέλος του 2027, ενώ για το 2028 προβλέπεται στο 126,6%.

Ανθεκτικότητα και στενότητες στην αγορά εργασίας

Θετικές παραμένουν οι επιδόσεις στην απασχόληση, με το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρεί στην περιοχή του 8,4%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Παρά τη βελτίωση των δεικτών, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι διατηρούνται διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η μακροχρόνια ανεργία και οι ελλείψεις εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, με αιχμή τον τουρισμό και τις κατασκευές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ