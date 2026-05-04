Κομισιόν για δασμούς Τραμπ: «Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις τι θα πάρεις»

«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις τι θα πάρεις», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφερόμενος στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά.

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες: Έλενα Αποστολίδου

Ο κ. Ρενιέ έδωσε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία δεν τηρείται. Όπως τόνισε, «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις. Η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες».

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχει συνεχές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και τόνισε την ετοιμότητα της ΕΕ για αντίμετρα σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι απειλές του Αμερικανού προέδρου, «αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ»