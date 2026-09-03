Κομισιόν: Δεν δεσμεύεται ακόμη για τη στήριξη της Ισπανίας στη Θέουτα

Χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για την παροχή της ευρωπαϊκής συνδρομής που έχει ζητήσει η Ισπανία για τη Θέουτα παραμένει, προς το παρόν, η ΕΕ. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι εξετάζει τα ισπανικά αιτήματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν από τη Μαδρίτη.

Η παρέμβαση της Κομισιόν έρχεται στον απόηχο της μεγάλης μεταναστευτικής πίεσης που δέχθηκε ο ισπανικός θύλακος στη Βόρεια Αφρική, καθώς τον Ιούλιο πέρασαν από το Μαρόκο τουλάχιστον 72.000 άνθρωποι.

«Προχωρούμε κατά προτεραιότητα στην αξιολόγηση αυτών των αιτημάτων. Ωστόσο, για την οριστική αξιολόγησή τους, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ανοιχτά ζητήματα που πρέπει πρώτα να απαντηθούν από τις ισπανικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ.

Η Μαδρίτη ζητά μόνιμη παρουσία της Frontex

Την ίδια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή παρουσία στα σύνορα της Θέουτα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα ζητήσει την εγκαθίδρυση «μόνιμης παρουσίας» της Frontex στο λιμάνι της Θέουτα και στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, από όπου πέρασε παράτυπα η πλειονότητα των περίπου 70.000 μεταναστών τον περασμένο Ιούλιο.

Παράλληλα, η Μαδρίτη σχεδιάζει να ζητήσει από την Europol τη δημιουργία ειδικής αποστολής για την παρακολούθηση της παράτυπης μετανάστευσης στην περιοχή.

«Θα ζητήσουμε από τη Europol τη δημιουργία ειδικής αποστολής, ακριβώς για την παρακολούθηση της παράτυπης μετανάστευσης στην Αυτόνομη Πόλη της Θέουτα και, εντέλει, ώστε αυτά τα ευρωπαϊκά σύνορα να έχουν την ευρωπαϊκή στήριξη που τους αξίζει», σημείωσε ο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του Μαρόκου

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο οι μαζικές απόπειρες εισόδου μεταναστών στη Θέουτα να είχαν οργανωθεί από τις μαροκινές αρχές.

Όπως δήλωσε ενώπιον των βουλευτών, η Ισπανία δεν διαθέτει στοιχεία που να επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η επιχείρηση οργανώθηκε ή πραγματοποιήθηκε από το Μαρόκο.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένας θεσμός, ούτε η διπλωματική υπηρεσία, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε άλλος διεθνής οργανισμός έχει παραδώσει στην ισπανική κυβέρνηση ισχυρά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή οργάνωσε το περιστατικό», τόνισε ακόμη.

Έτσι, ενώ η Ισπανία πιέζει για ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στη Θέουτα και ζητά μόνιμη εγκατάσταση της Frontex, η Κομισιόν