Κολομβία: Ο ισχυρότερος σεισμός της 10ετίας – 164 νεκροί και τεράστιες ζημιές στη «ζώνη του καφέ»

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια, μετά την πιο ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στην χώρα την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το νεότερο τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 164 και οι τραυματίες στους 570, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000 ενώ δεκάδες είναι τα κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη συνδρομή αστυνομικών, στρατιωτικών και εθελοντών, δεν σταμάτησαν τις έρευνες ούτε λεπτό, χρησιμοποιώντας εκσκαφείς αλλά και, κατά διαστήματα, τα γυμνά τους χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Πέντε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει και επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Κάλι μετά τον σεισμό, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, σε ενημέρωση που δημοσίευσε στο X τα ξημερώματα της Τρίτης (11/8).

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στην Κολομβία AP Photo/Fernando Vergara AP

Σε προηγούμενη ενημέρωση, ο Έντερ είχε αναφέρει ότι 188 άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται στην πόλη, ενώ 37 είχαν διασωθεί.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μόνο στην πόλη Περέιρα.

Περίπου 40 κτήρια έχουν καταρρεύσει σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο των δύο περίπου εκατομμυρίων κατοίκων στη νοτιοδυτική Κολομβία, το οποίο φημίζεται για τον χορό σάλσα.

Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν ζημιές ήταν ένα νοσοκομείο, όπου αρκετοί ασθενείς εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια τμημάτων του κτιρίου που κατέρρευσαν – συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής πτέρυγας – σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Στην περιοχή του καφέ ο σεισμός

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις περιοχές που επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα από το σεισμό είναι μια ορεινή, καταπράσινη και πολιτιστικά σημαντική περιοχή η οποία συμβάλλει στην οικονομία της Κολομβίας και προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως.

Η λεγόμενη «ζώνη του καφέ» της Κολομβίας αποτελεί σημαντική περιοχή καλλιέργειας καφέ στο κέντρο της χώρας, γνωστή για τις καταπράσινες κοιλάδες με τις απότομες πλαγιές, οι οποίες είναι διάσπαρτες με φυτείες καφέ.

Η περιοχή, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO για τη μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά και τις παραδόσεις βιώσιμης καλλιέργειας, περιλαμβάνει τις πόλεις Μανισάλες, Περέιρα, Αρμένια και Ιμπαγκέ.

Ο καφές αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κολομβίας και σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Η Κολομβία είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός καφέ παγκοσμίως, μετά τη Βραζιλία και το Βιετνάμ, καλύπτοντας περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής κόκκων καφέ, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Φημίζεται για τον ξεχωριστό, πλούσιο και υψηλής ποιότητας καφέ ποικιλίας Arabica, ο οποίος καλλιεργείται σε ηφαιστειογενές έδαφος, σε περιοχές με ιδιαίτερο μικροκλίμα και μεγάλο υψόμετρο στις Άνδεις.

Η τραγωδία πριν από 25 χρόνια

Ο ισχυρός σεισμός ξύπνησε μνήμες μιας άλλης τραγωδίας που έπληξε την ίδια περιοχή πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.

Στις 25 Ιανουαρίου 1999, σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε την περιοχή καλλιέργειας καφέ της Κολομβίας, προκαλώντας τον θάνατο 1.185 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 8.500, ενώ καταστράφηκαν 35.972 κατοικίες, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Διοικητικής Υπηρεσίας Στατιστικής της Κολομβίας (DANE).

Οι περισσότεροι θάνατοι και οι σοβαρότερες ζημιές καταγράφηκαν στην πόλη Αρμένια, στη δυτική ορεινή ζώνη καλλιέργειας καφέ, η οποία επλήγη σφοδρά και από τον σημερινό σεισμό.

Συντρίμμια κτηρίου στην Κολομβία AP Photo/Santiago Saldarriaga

«Ήμουν πολύ νέος, αλλά θυμάμαι κι εκείνη την τραγωδία. Και τώρα συμβαίνει ξανά στην ίδια περιοχή της “ζώνης του καφέ” — στην Περέιρα και τη Μανισάλες. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όλα πολύ θλιβερά», δήλωσε στο CNNi ο Κάρλος Ατουέστα, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο.

Η τραγωδία του 1999 ώθησε την Κολομβία να προετοιμαστεί καλύτερα για την αντιμετώπιση μεγάλων σεισμών. Πλέον, διεξάγονται ασκήσεις εκκένωσης τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σε πόλεις όπως η Μπογκοτά, το Μεντεγίν, η Μπαρανκίγια και το Κάλι.

Η Κολομβία βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται διάφορες μεγάλες τεκτονικές πλάκες, καθιστώντας τους σεισμούς συχνό φαινόμενο.

Η Κολομβία πλήττεται συχνά από σεισμούς, αλλά οι περισσότεροι είναι πολύ μικροί για να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές παρότι βρίσκεται σε σημείο όπου συναντώνται διάφορες μεγάλες τεκτονικές πλάκε .

Η σεισμική δόνηση στην Κολομβία ακολούθησε δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική της Κολομβίας Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 6.000 ανθρώπων.