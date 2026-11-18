«Λευκός καπνός» βγήκε από την αίθουσα της Ολομέλειας, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει όχι μόνο τις απαιτούμενες 120 ψήφους προκειμένου να συσταθεί εξεταστική επιτροπής για τα «κόκκινα δάνεια», αλλά 137 «Ναι», 157 «παρών» και 0 «κατά».
Από το προεδρείο προτείνεται η εξεταστική επιτροπή για τα «κόκκινα δάνεια» να αποτελείται από 29 μέλη. Ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της ορίστηκε η περίοδος των τριών μηνών από την συγκρότησή της.
Οι 42 από τους 46 ανεξάρτητους βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.