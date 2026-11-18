«Λευκός καπνός» βγήκε από την αίθουσα της Ολομέλειας, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει όχι μόνο τις απαιτούμενες 120 ψήφους προκειμένου να συσταθεί εξεταστική επιτροπής για τα «κόκκινα δάνεια» , αλλά 137 «Ναι», 157 «παρών» και 0 «κατά».

Από το προεδρείο προτείνεται η εξεταστική επιτροπή για τα «κόκκινα δάνεια» να αποτελείται από 29 μέλη. Ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της ορίστηκε η περίοδος των τριών μηνών από την συγκρότησή της.

Οι 42 από τους 46 ανεξάρτητους βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.