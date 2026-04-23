Κοινός αντιπολιτευτικός βηματισμός για τρεις παρατάξεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Του Βαγγέλη Πλάκα

Η συνάντηση που είχαν σήμερα επικεφαλής τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν ήταν κοινωνική. Ήταν πολιτική και επί τάπητος βρέθηκε ο κοινός αντιπολιτευτικός βηματισμός απέναντι στη διοίκηση της Περιφέρειας και της «Αλληλεγγύης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι επικεφαλής των παρατάξεων «Πράξεις για τη Μακεδονία», Χρήστος Παπαστεργίου, «Αλλαγή στην Περιφέρεια», Γιάννης Μυλόπουλος και «ΣυνΕργασία», Βασίλης Ρόκος και κατά πληροφορίες συμφώνησαν σε πρώτη φάση σε κοινές θεματικές εκδηλώσεις.

Πρόσφατα μιλώντας στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης Tv100, o κ. Μυλόπουλος ήταν αποκαλυπτικός. λέγοντας: «βούλησή μας είναι η παράταξή μας «Αλλαγή» να κατέβει στις εκλογές. Και βούλησή μας είναι, και το υλοποιούμε κάθε μέρα αυτό, να κάνουμε συνεργασίες σε προγραμματικό επίπεδο με όμορες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και ήδη προωθούμε τέτοιες συνεργασίες, ώστε αν είναι εφικτό το κλίμα και κατάλληλες οι πολιτικές συνθήκες να κάνουμε έναν συνασπισμό αντιπολιτευτικών παρατάξεων και να χτυπήσουμε την παράταξη της δεξιάς που κυβερνά 15 χρόνια την ΠΚΜ και να κερδίσουμε τη διοίκηση. Και αν με ρωτήσετε με ποιες παρατάξεις, θα σας πω ευθέως πως η μια είναι η παράταξη του κ. Παπαστεργίου, του ΠΑΣΟΚ, «Πράξεις για τη Μακεδονία» με την οποία διαπιστώνουμε σύγκλιση σε πολλά. Βρεθήκαμε μια φορά και τα βάλαμε κάτω και είπαμε: είμαστε δυο μικρές παρατάξεις, μήπως να ενώσουμε τις δυνάμεις μας; Και κάναμε δύο επιτυχημένες εκδηλώσεις και θα σας δώσω είδηση πως θα ακολουθήσουν και άλλες. Και η άλλη η παράταξη είναι του κ. Ρόκου, που επίσης κάναμε κοινή εκδήλωση οι τρεις παρατάξεις».