Κοινωνικός τουρισμός και για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους

Τη δυνατότητα να δουν αν είναι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2026-2027 έχουν οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ανάρτηση των δικαιούχων συνταξιούχων βρίσκεται στον ιστότοπό της: www.dypa.gov.gr. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και διατέθηκαν συνολικά 25.000 επιταγές.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο.

Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.