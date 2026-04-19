Κοινωνικός Τουρισμός: Από 1η Μαΐου οι αιτήσεις – Τι αλλάζει για πολύτεκνους και ανάδοχες οικογένειες

Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές θα «ανοίξουν» από τη ΔΥΠΑ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, το οποίο φέτος θα αφορά περισσότερους δικαιούχους εργαζόμενους και ανέργους και θα δίνει έμφαση μέσω μοριοδότησης στους πολύτεκνους.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Μαΐου, ώστε όσοι επιλεγούν να μπορούν να κάνουν χρήση του voucher και τον Μάιο. Με αυτή την αλλαγή αξιοποιείται η ανοιξιάτικη περίοδος, ενώ παράλληλα επιχειρείται να περιοριστεί η μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών στους δημοφιλείς προορισμούς κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι δικαιούχοι φέτος θα ανέλθουν σε περίπου 300.000-320.000, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Έμφαση σε πολύτεκνους και ευάλωτες ομάδες

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με την αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Διανυκτερεύσεις και επιδοτήσεις

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση παρέχεται και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η επιδότηση του προγράμματος αυξάνεται κατά 20% κατά τον μήνα Αύγουστο, αλλά και κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για ορισμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική τους ανάπτυξη.

Ένταξη ανάδοχων μητέρων και διεύρυνση παροχών

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία αφορά την ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονταν ρητά στις παροχές του κοινωνικού τουρισμού. Με το νέο πλαίσιο, οι ανάδοχες μητέρες αποκτούν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής, εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες και μπορούν να επωφεληθούν τόσο από το πρόγραμμα διακοπών όσο και από τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας που προβλέπει η ΔΥΠΑ.

Το διευρυμένο πλαίσιο παροχών μητρότητας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος. Οι παροχές καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις φυσικές μητέρες, αλλά και τις θετές μητέρες, τις μητέρες μέσω παρένθετης κύησης, καθώς και τις ανάδοχες μητέρες. Η επέκταση αυτή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του προγράμματος και αναγνωρίζει διαφορετικές μορφές οικογένειας.

Όσον αφορά τους δικαιούχους, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή να έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας. Εναλλακτικά, μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω ώστε να συμπληρωθούν συνολικά 50 ημέρες.

Δικαιούχοι θεωρούνται επίσης οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προσφέρει τη δυνατότητα οικονομικών διακοπών σε ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.