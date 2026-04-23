Κοινωνικός Τουρισμός: 300.000 επιταγές – Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Στην εκπομπή «Αποδελτίωση» με την Όλγα Ψαρίδου και τον Χρήστο Τσαλικίδη φιλοξενήθηκε η Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε ότι φέτος θα διατεθούν 300.000 επιταγές σε δικαιούχους, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και την τουριστική αγορά.

Η υποδοχή των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος και να εξυπηρετηθούν ομαλά οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτήρια ένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν εισοδηματικά και κοινωνικά δεδομένα, με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων. Οι επιταγές του προγράμματος τίθενται σε ισχύ από τις 18 Μαΐου και έχουν διάρκεια 13 μηνών, προσφέροντας ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών.

Όπως υπογράμμισε η Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν από έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένους προορισμούς με επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης. Παράλληλα, η κα Αράχωβα αναφέρθηκε και στις δράσεις της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, με αιχμή τις «Ημέρες Καριέρας», μέσω των οποίων έχουν ήδη βρει εργασία περισσότεροι από 13.000 πολίτες.

Οι «Ημέρες Καριέρας» συνεχίζουν να προσφέρουν χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις σε πολλούς κλάδους, φέρνοντας σε άμεση επαφή εργοδότες και υποψήφιους εργαζόμενους.

Πηγή: ertnews.gr