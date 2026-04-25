Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αίτηση στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της πλατφόρμας.

Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου 2026,μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 7, 8 και 9.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 21 Απριλίου και εξελίσσεται κλιμακωτά και αύριο Κυριακή 26/4 μπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές (voucher) για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια, παρέχοντας τη δυνατότητα για διαμονή σε τουριστικά καταλύματαμε επιδότηση, αλλά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Κυριακή 26 Απριλίου, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση τις προηγούμενες ημέρες.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται για 13 μήνες, με έναρξη την 18η Μαΐου 2026, καλύπτοντας και περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.