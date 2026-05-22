Κοινωνικός τουρισμός 2026 και κατασκηνώσεις: Τι ώρα ανακοινώνονται σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Στις 18:00 αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με περισσότερους από 300.000 δικαιούχους να «κλειδώνουν» τις φετινές επιδοτούμενες διακοπέςτους, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι η διαδικασία των ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί και «ήδη πολλοί ωφελούμενοι βλέπουν στην προσωπική τους καρτέλα αν είναι δικαιούχοι», επισημαίνοντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν το απόγευμα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, κάθε δικαιούχος αποκτά έναν μοναδικό αριθμό συμμετοχής (voucher), χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια. Η χρήση του μπορεί να γίνει εντός 12 μηνών, μέσω των συμβεβλημένων καταλυμάτων που εμφανίζονται στον διαδραστικό χάρτη της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος

Έως 6 διανυκτερεύσεις στην υπόλοιπη χώρα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή (1–12 ευρώ ανά άτομο, ανάλογα με το κατάλυμα)

Παράλληλα, προβλέπεται 75% επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η διοίκηση της ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στους παρόχους, με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, καλώντας τους πολίτες να προχωρούν σε επώνυμες καταγγελίες όταν διαπιστώνουν παρατυπίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους, ενώ διευκρινίστηκε ότι σημαντικό ποσοστό ενστάσεων απορρίφθηκε καθώς προερχόταν από δημόσιους υπαλλήλους που δεν πληρούσαν τα κριτήρια.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες φέτος συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση.

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων, που αφορά 70.000 vouchers, με προθεσμία έως την Τρίτη στις 23:59.

Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, με αυξημένη μοριοδότηση για παιδιά με αναπηρία και δυνατότητα παρατεταμένης διαμονής έως και έναν μήνα.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ σημείωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται και τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού των συνταξιούχων, για το οποίο έχουν υποβληθεί περισσότερες από 45.000 αιτήσεις.