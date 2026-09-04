Κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ-ΠΕΔ εν όψει ΔΕΘ: Αιτήματα αιχμής για οικονομικά και νέες προσλήψεις – «Λύση τώρα» για τη μεταφορά 16.500 μαθητών

της Βαρβάρας Ζούκα

Με ανοιχτά τα μέτωπα της χρηματοδότησης, της στελέχωσης και της θεσμικής ενίσχυσης των δήμων προσέρχεται η Αυτοδιοίκηση στην 90ή ΔΕΘ, στέλνοντας από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα συνέχισης και έντασης των διεκδικήσεων προς την κυβέρνηση.

Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σήμερα κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, με την αυτοδιοικητική ατζέντα εν όψει της 90ής ΔΕΘ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στη συνεδρίαση χαιρετισμό απηύθυναν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης.

Στ. Αγγελούδης: «Η διεκδίκηση συνεχίζεται»

Το στίγμα έδωσε από την έναρξη της συνεδρίασης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι βασικά αιτήματα των δήμων, που αφορούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και, κυρίως, την απόδοση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Η διεκδίκηση συνεχίζεται», ήταν το μήνυμα του κ. Αγγελούδη, ο οποίος χαρακτήρισε δυναμικό το συμβούλιο της ΚΕΔΕ με τη σημερινή του σύνθεση και σημείωσε ότι μπορεί και πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες σε αυτή την προεκλογική χρονιά, ώστε να γίνουν πράξη κομβικές διεκδικήσεις της αυτοδιοίκησης κυρίως στο πεδίο των οικονομικών.

Ιγν. Καϊτεζίδης: «Λύση τώρα» για τη μεταφορά μαθητών

Στα δύο μεγάλα προβλήματα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των δήμων εστίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν διαρκώς μεταφερόμενες αρμοδιότητες με ολοένα και λιγότερο μόνιμο προσωπικό. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι μόνιμοι υπάλληλοι αντιστοιχούν πλέον στο 47% του προσωπικού των δήμων, ενώ το 53% είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου ή μέσω προγραμμάτων.

Ο κ. Καϊτεζίδης χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των δημοτικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.

Ως το πλέον επείγον ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη ανέδειξε τη μεταφορά των μαθητών, ζητώντας να δοθεί λύση άμεσα, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκεται προ των πυλών.

«Λύση τώρα. Θα το βρούμε μπροστά μας», προειδοποίησε ο κ. Καϊτεζίδης, επισημαίνοντας ότι περίπου 16.000 έως 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και παιδιά με αναπηρία, παραμένουν αυτή τη στιγμή στον αέρα ως προς τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία.

Λ. Κυρίζογλου: Στα 2,4 δισ. ευρώ το χρηματοδοτικό κενό

Στο οικονομικό σκέλος των διεκδικήσεων της Αυτοδιοίκησης επικεντρώθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, αναγνωρίζοντας ότι «ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα κονδύλια και τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα», αλλά επισημαίνοντας την ίδια ώρα τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στις λειτουργικές δαπάνες των δήμων και στους διαθέσιμους πόρους.

Όπως ανέφερε, οι δήμοι καλούνται να καλύψουν λειτουργικό κόστος που προσεγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ, ενώ οι πόροι που λαμβάνουν περιορίζονται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό κενό για τους ΟΤΑ υπολογίζεται στα 2,4 δισ. ευρώ.

Την πίεση που ασκούν τα λειτουργικά έξοδα στα δημοτικά ταμεία αποτύπωσε ο κ. Κυρίζογλου μέσα από το παράδειγμα του ενεργειακού κόστους. Όπως ανέφερε, οι δήμοι πληρώνουν περίπου 0,26 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όταν μεγάλες βιομηχανίες και μεγάλοι καταναλωτές χρεώνονται με 0,08-0,09 ευρώ.

Η κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του δημάρχου Φούρνων Κορσεών Δημήτρη Καρύδη και των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές.