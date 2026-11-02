Κοινή πρωτοβουλία ΑΔΜΘ και ΠΚΜ για την επίλυση των ζητημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού στα όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου

Κοινή πρωτοβουλία προκειμένου να λυθούν ζητήματα σχετικά με τη συντήρηση και τις αρμοδιότητες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού εντός του νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην αδειοδότηση και ανάπτυξη δεκάδων επιχειρήσεων, κρατώντας παράλληλα ασυντήρητα σχεδόν 50 χλμ. οδικού δικτύου, ανέλαβαν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σήμερα, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, Πάρη Μπίλλια, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Γραμματέα της ΑΔΜΘ, Δημήτρη Γαλαμάτη.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα ζητήματα που δημιουργούνται από τις ασαφείς αρμοδιότητες επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού, εντός των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης και ειδικά στα διοικητικά όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, μήκους περίπου 50 χλμ.

Ο κ. Μπίλλιας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «είναι αναγκαίο να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του παράπλευρου οδικού δικτύου, το οποίο παραμένει σε καθεστώς ασάφειας. Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί αλυσίδα ζητημάτων, αδειοδότησης, μεταβίβασης και άλλων πράξεων, αλλά και αναπτυξιακών για τις δεκάδες επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα η συντήρηση είναι ελλιπής με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους εξυπηρετούμενους πολίτες από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γαλαμάτη για την κατανόηση των προβλημάτων και τη βούλησή του να δοθεί άμεση λύση σε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, το οποίο όμως ταλαιπωρεί πολλούς συμπολίτες μας».

Ο κ. Γαλαμάτης τόνισε πως «δεδομένης της αποφασιστικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα οριστεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της ΑΔΜΘ, της ΠΚΜ και των δυο Δήμων, ώστε να εξεταστεί το ζήτημα και να έχουμε το συντομότερο απόφαση για την αρμοδιότητα συντήρησης του συγκεκριμένου παράπλευρου οδικού δικτύου. Μάλιστα, συναποφασίσαμε η συγκεκριμένη ‘γκρίζα ζώνη’ αρμοδιοτήτων επί του οδικού δικτύου να λειτουργήσει πιλοτικά για όλο το οδικό δίκτυο της ζώνης ευθύνης της ΑΔΜΘ, στο οποίο οι αρμοδιότητες είναι πιθανώς ασαφείς, ώστε να γίνει πρώτον η καταγραφή του και ακολούθως η επίλυση των ζητημάτων αρμοδιοτήτων, άρα και συντήρησης. Η απόφαση για το παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εγνατίας εντός των ορίων των δυο Δήμων, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, θα είναι προσωρινή, μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής του δικτύου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι απαιτείται άμεση παρέμβαση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάρη Μπίλλια για τη βούληση η Περιφέρεια να αναλάβει την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων του δικτύου, έστω μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος, και θέλω να επισημάνω ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και η γραφειοκρατία να αποτελεί τροχοπέδη για την επίλυση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατοντάδων πολιτών και τη βιωσιμότητα ή την ανάπτυξη δεκάδων επιχειρήσεων».