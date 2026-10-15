Κοινή γραμμή Ελλάδας – Αιγύπτου για τη Λιβύη με έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS

Τη σημασία του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) επαναβεβαίωσαν Ελλάδα και Αίγυπτος κατά τον Τρίτο Γύρο Πολιτικών Διαβουλεύσεων για τη Λιβύη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη (15/10).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ιδίως της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη, καθώς και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση με λιβυκή ιδιοκτησία, η οποία θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εθνικές εκλογές, καθώς και στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους όσον αφορά τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η πρέσβης Σοφία Φιλιππίδου, Α΄ Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ επικεφαλής της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας ήταν ο πρέσβης, Μπασέλ Σαλάχ, βoηθός υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Λιβύης.