Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλακάτους

Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο ισραηλινών πυραυλακάτων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Ναυτικών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της δυνατότητάς τους να επιχειρούν αποτελεσματικά από κοινού.

Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Ο διοικητής της 3ης Μοίρας, πλοίαρχος Τ., δήλωσε: «Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τα Πολεμικά Ναυτικά εταίρων ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τους διεθνείς δεσμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή σταθερότητα. Μια τέτοια συνεργασία ενισχύει την ετοιμότητα των δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος σεναρίων, ενδυναμώνει την προστασία των θαλάσσιων συνόρων του Ισραήλ και ενισχύει περαιτέρω το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ως στρατηγικό πυλώνα για το κράτος του Ισραήλ και την ασφάλειά του».