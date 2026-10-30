Κοινές ναυτικές ασκήσεις Τουρκίας και Αιγύπτου εν μέσω εντάσεων στην Ανατ. Μεσόγειο

Κοινές ναυτικές ασκήσεις στην Αλεξάνδρεια θα πραγματοποιήσουν η Τουρκία και η Αίγυπτος από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα, σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των εντάσεων μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επικύρωση από το λιβυκό κοινοβούλιο της συμφωνίας του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, η οποία παραγνωρίζει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα ελληνικά νησιά. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, όπως αναφέρει το αραβικό μέσο Asharq Al-Awsat.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στην άσκηση «Θάλασσα Φιλίας 2026» θα συμμετάσχουν ναυτικές μονάδες και προσωπικό των δύο χωρών, με αντικείμενο επιχειρήσεις επιφανείας, ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αντιαεροπορική άμυνα και υποβρύχιες επιθετικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή βατραχανθρώπων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, γνωστοποίησε ότι το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Burgazada θα επισκεφθεί την Αλεξάνδρεια από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου, έχοντας προηγουμένως καταπλεύσει στη Σούδα, από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου.

Ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία Άγκυρας και Καΐρου

Οι επικείμενες ασκήσεις εντάσσονται στη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας και Αιγύπτου, η οποία περιλαμβάνει συμφωνίες στην αμυντική βιομηχανία, μεταφορά τεχνολογίας, ανταλλαγές υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών και κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής των τουρκικών χερσαίων δυνάμεων, στρατηγός Μετίν Τοκέλ, επισκέφθηκε την Αίγυπτο στις 26 και 27 Οκτωβρίου, χωρίς το τουρκικό υπουργείο Άμυνας να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τις συναντήσεις ή το πρόγραμμά του.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δύο χώρες είχαν επαναλάβει τις ασκήσεις «Θάλασσα Φιλίας» στη ναυτική βάση Ακσάζ, στη Μούγλα της νοτιοδυτικής Τουρκίας, έπειτα από 13 χρόνια διακοπής.

Η αναστολή τους είχε συνδεθεί με την επιδείνωση των διμερών σχέσεων μετά την ανατροπή της κυβέρνησης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο, οργάνωσης την οποία το Κάιρο χαρακτηρίζει τρομοκρατική.

Πριν από τη διακοπή τους, οι ασκήσεις διεξάγονταν σε ετήσια βάση, από το 2009 έως το 2013.

Μετά την εξομάλυνση των σχέσεών τους το 2024, Τουρκία και Αίγυπτος υπέγραψαν, τον Ιούλιο του 2026, επιστολή προθέσεων για την αμυντική συνεργασία, κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου υπουργού Άμυνας, Άσραφ Σάλεμ Ζάχερ, στην Άγκυρα.

Ο Ζάχερ συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στη διεύρυνση της κοινής στρατιωτικής εκπαίδευσης, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Έκτοτε, οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει σειρά κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, μεταξύ των οποίων η «Golden Eagle», με τη συμμετοχή Αιγύπτιων αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων μαζί με τουρκικές ειδικές δυνάμεις, καθώς και κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των πολεμικών τους αεροποριών.

Αιγυπτιακά αεροσκάφη συμμετείχαν επίσης στην ετήσια άσκηση «Anatolian Eagle 2026», που διεξήχθη τον Ιούνιο στο Ικόνιο της κεντρικής Τουρκίας, μαζί με αεροσκάφη του Αζερμπαϊτζάν και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι περιφερειακές αντιδράσεις

Η στρατιωτική προσέγγιση Άγκυρας και Καΐρου εξελίσσεται εν μέσω νέων περιφερειακών εντάσεων, μετά την επικύρωση, στις 20 Οκτωβρίου, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που είχε υπογραφεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, υπό τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εξακολουθεί να αμφισβητείται από γειτονικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επανέφερε την πρότασή της για διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με την Τουρκία θα εξασφάλιζε στο Κάιρο περισσότερα από 15.000 επιπλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας, σε σύγκριση με ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα.

Απαντώντας στην τουρκική προσέγγιση, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι οι θαλάσσιες ζώνες «δεν είναι προς δημοπράτηση», απορρίπτοντας τη λογική της συγκεκριμένης πρότασης.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και την κοινή προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση των κανόνων που διέπουν τις θαλάσσιες ζώνες ενδέχεται να επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο, την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την προστασία των ωκεανών.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα, στον ΟΗΕ, οι εκπρόσωποι της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Μάλιστα, επισήμανε ότι κατά την εκφώνηση της δήλωσης στη Νέα Υόρκη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη βρισκόταν στο πλευρό του.

Παρά τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες, Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζουν τις επαφές τους στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Όπως ανακοίνωσε ο Ζεκί Ακτούρκ, ο διοικητής της Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδας, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία, θα επισκεφθεί την τουρκική Διοίκηση Μάχης από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των συμφωνημένων δράσεων για την ενίσχυση της στρατιωτικής εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.