«Κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Παρουσίαση της εφαρμογής Kids Wallet στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φρένο» στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών και μπλοκάρισμα ιστοσελίδων online στοιχηματισμού, πορνογραφικού περιεχομένου, πώλησης καπνικών και αλκοόλ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Βασικό ρόλο θα παίξει η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου ταυτοποίησης ηλικίας και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο τηλεφώνου του παιδιού. Η εφαρμογή θα είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, θα παρουσιάσει την ερχόμενη Πέμπτη μέρος της εφαρμογής στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν. Συνολικά πέντε χώρες – Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία – θα δοκιμάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω εθνικών εφαρμογών.

Κ. Μητσοτάκης: Προστασία μέσω ψηφιακής ενηλικίωσης

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης σε παρέμβαση του σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Εμείς στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να εξετάσουμε σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων, μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης όπως αυτή που έχετε εφαρμόσει. Έχω ζητήσει από την ομάδα μου να συνεργαστεί στενά με την ομάδα σας για να δούμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε τις ελληνικές προτάσεις για θέσπιση μιας ενιαίας «Ψηφιακής Ηλικίας Ενηλικίωσης»,και ανακοίνωσε την πιλοτική εφαρμογή ενός «mini – wallet».

Θα συνεχίσουμε να ζητάμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ υπενθυμίζει ότι οι γονείς έχουν κομβικό ρόλο.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, η Ελλάδα έγινε το πρώτο κράτος – μέλος της Ε.Ε. που παρουσίασε μια ολιστική εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων. Το parco.gov.gr, δηλαδή τα λεγόμενα parental controls, ο έλεγχος, δηλαδή, των γονέων ως ψηφιακός οδηγός για τα παιδιά σχετικά με τις λειτουργίες iOS, Android συσκευές μέσω απλών οδηγιών και το Kids Wallet, το οποίο παρουσιάστηκε και λειτουργεί από τον Μάιο του 2025: ψηφιακή αποθήκευση εγγράφων, γονικοί έλεγχοι, υποδομή επιβεβαίωσης ηλικίας.

Το 84% των παιδιών ηλικίας από 8 ως 12 ετών έχουν δημιουργήσει προφίλ στα social media σύμφωνα με έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού INSAFE ενώ στην χώρα μας 6 στα 10 παιδιά ασχολούνται καθημερινά με τα social media.



«Δυστυχώς η υποχρέωση των κοινωνικών δικτύων να επιτρέπουν τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε μεγαλύτερα παιδιά δεν πραγματοποιείται επομένως θα πρέπει οι κυβερνήσεις να πάρουνε αυστηρά μέτρα», επισημαίνει από την πλευρά του ο Υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Γιώργος Κορμάς.