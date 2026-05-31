Κλυδωνισμοί στην Αριστερά από το κόμμα Τσίπρα: Πολιτικές διαφοροποίησης και ραγδαίες εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ραγδαίες αναμένονται από την Τρίτη οι εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, με επίκεντρο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και οι διεργασίες για νέες συνεργασίες φαίνεται να επιταχύνουν ανακατατάξεις και εσωκομματικές αναμετρήσεις.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ενώ στην Κουμουνδούρου προγραμματίζονται κρίσιμες συνεδριάσεις που αναμένεται να καθορίσουν τη στρατηγική αλλά και τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

«5+2» ανεξαρτητοποιήσεις στη Νέα Αριστερά

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη αναμένονται συνολικά «5+2» ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, εξέλιξη που προκαλεί έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος.

Συγκεκριμένα, Α. Χαρίτσης, Ε. Αχτσιόγλου, Δ. Τζανακόπουλος, Ν. Ηλιόπουλος, Χ. Ζειμπέκ, ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, ενώ κοντά στην έξοδο φέρονται και η Θεανώ Φωτίου με την Μερόπη Τζούφη.

Η ηγεσία της Πατησίων φέρεται να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια το ενδεχόμενο αποχωρήσεων, με κομματικούς κύκλους να ασκούν έντονη κριτική στους βουλευτές που προσανατολίζονται στην έξοδο.

Όπως υποστηρίζουν στελέχη της Νέας Αριστεράς, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στα αρμόδια όργανα οι λόγοι που οδηγούν τους συγκεκριμένους βουλευτές σε αυτή την απόφαση.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για το χρονικό σημείο των εξελίξεων, καθώς –όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι– οι αποχωρήσεις έρχονται ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, η οποία είχε εγκριθεί με ευρεία στήριξη.

Στελέχη της Πατησίων αφήνουν αιχμές για τη συγκυρία των αποφάσεων, σημειώνοντας ότι αυτές συμπίπτουν χρονικά με την ανακοίνωση νέων πολιτικών σχηματισμών και πρωτοβουλιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Την ίδια ώρα, διαμηνύουν ότι ενδεχόμενη διάσπαση και διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς θα αποτελέσει πολιτική επιλογή που, όπως αναφέρουν, «θα κριθεί αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, καλεί όσους θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, επισημαίνοντας ότι η ΝΕΑΡ δεν αποτελεί προσωρινό σχηματισμό, αλλά θα επιμείνει στην ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας.

«Θεωρώ μεγάλο λάθος την επικείμενη αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς και την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. Η όποια συμπόρευσή τους με την ΕΛΑΣ, νομίζω, γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στα Παραπολιτικά.

Κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Παράλληλα, έντονες διεργασίες καταγράφονται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ερχόμενη εβδομάδα θεωρείται καθοριστική για την πορεία και τη φυσιογνωμία του κόμματος.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τις αποφάσεις που θα ληφθούν να θεωρούνται κρίσιμες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βουλευτές και στελέχη του κόμματος θα διαμορφώσουν τη στάση τους σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα τεθεί προς συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.