Κληρώνει σήμερα για το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά – Το μεσημέρι η κρίσιμη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

Στην κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων περνά σήμερα η τύχη του παλιού σχολικού συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά και μαζί της ο σχεδιασμός για την κατασκευή του νέου σχολείου, που επρόκειτο να καλύψει τις πιεστικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων συνεδριάζει στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι, για να εξετάσει το αίτημα για τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος, που είναι έργο των αρχιτεκτόνων Βασίλη Γιαννάκη και Δημήτρη Φατούρου.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η διαδικασία για το νέο 1ο Γυμνάσιο είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Η χρηματοδότηση, ύψους περίπου 8,7 εκατ. ευρώ, είχε εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί, το έργο είχε περάσει από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ είχε υπογραφεί ακόμη και η η σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατεδάφιση του παλιού συγκροτήματος και την ανέγερση στη θέση του ενός σύγχρονου σχολικού κτιρίου.

Πίσω από τη σημερινή συζήτηση υπάρχει και μια πιεστική πραγματικότητα, καθώς οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου περιμένουν νέο σχολείο εδώ και χρόνια. Το υφιστάμενο κτίριο έπαψε να λειτουργεί ως σχολείο το 2021, όταν κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε προκατασκευασμένες αίθουσες, ακόμη και σε διπλανό χωριό. Έκτοτε, η ανάγκη για μια μόνιμη, σύγχρονη και ασφαλή λύση στον τομέα της σχολικής στέγης παραμένει ανοιχτή και πιεστική.

Τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο, η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ εξέφρασε την αντίθεσή της στην κατεδάφιση του υφιστάμενου διδακτηρίου, ζητώντας τη διατήρηση του συγκροτήματος, το οποίο σχεδιάστηκε από τους Βασίλη Γιαννάκη και Δημήτρη Φατούρο την περίοδο 1966-1967 και ολοκληρώθηκε το 1970.

“Το σχολείο θα γίνει”

Εν όψει της συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, η δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η ανάγκη κατασκευής νέου σχολείου δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Όπως επισήμανε, όταν ο Δήμος σχεδίαζε και συμβασιοποιούσε το έργο, το υφιστάμενο συγκρότημα δεν είχε χαρακτηριστεί μνημείο -ούτε μέχρι σήμερα υφίσταται ανάλογος χαρακτηρισμός. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος θα σεβαστεί πλήρως την απόφαση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Εφόσον το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων καταλήξει υπέρ του χαρακτηρισμού, σύμφωνα με την κ. Ανδρεάδου ο Δήμος θα κληθεί να επανέλθει στον σχεδιασμό μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, το υπουργείο Πολιτισμού και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αναζητηθεί νέα λύση.

«Το νέο 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά θα γίνει. Και θα γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα», είναι η δέσμευση της δημάρχου, η οποία θέτει το ζήτημα σε δύο παράλληλες διαστάσεις: από τη μία την υποχρέωση προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εφόσον η Πολιτεία κρίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο πρέπει να προστατευθεί, και από την άλλη την ανάγκη να αποκτήσουν επιτέλους οι μαθητές ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο.