Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση

Τις καυτές ημέρες του Αυγούστου, όταν το κλιματιστικό δουλεύει για πολλές συνεχόμενες ώρες, ακόμη και μια μικρή αμέλεια στη συντήρηση μπορεί να επηρεάσει αισθητά τόσο την απόδοση της συσκευής όσο και την κατανάλωση ρεύματος. Και μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες μειωμένης απόδοσης βρίσκεται σε ένα σημείο που αρκετοί χρήστες αγνοούν μέχρι να εμφανιστεί πρόβλημα: στα φίλτρα.

Ο τακτικός καθαρισμός τους είναι από τις πιο απλές εργασίες που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο χρήστης, χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή τεχνικές γνώσεις. Παρ’ όλα αυτά, συχνά παραμελείται, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψύξει τον χώρο και να λειτουργεί εντονότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί.

Η οικονομική λειτουργία ενός air condition δεν εξαρτάται μόνο από τη ρύθμιση στους σωστούς βαθμούς. Αν η ροή του αέρα εμποδίζεται από φίλτρα γεμάτα σκόνη, το σύστημα υποχρεώνεται να εργαστεί περισσότερο για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Καθώς το κλιματιστικό λειτουργεί, τα φίλτρα συγκρατούν σκόνη, χνούδια, τρίχες κατοικιδίων και μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στον χώρο. Με την πάροδο του χρόνου σχηματίζεται ένα πυκνό στρώμα βρωμιάς, το οποίο περιορίζει την ποσότητα αέρα που μπορεί να περάσει από τη συσκευή.

Σε περιόδους έντονης χρήσης, ένας έλεγχος και καθαρισμός κάθε 15 έως 30 ημέρες αποτελεί μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Σε σπίτια με κατοικίδια, αυξημένη σκόνη ή κλιματιστικά που παραμένουν σε λειτουργία σχεδόν όλη την ημέρα, ο έλεγχος μπορεί να χρειάζεται συχνότερα.

Βρώμικα φίλτρα, μικρότερη απόδοση

Ο βασικός ρόλος των φίλτρων είναι να συγκρατούν μέρος των σωματιδίων που μεταφέρονται μαζί με τον αέρα και να περιορίζουν την επιστροφή σκόνης και μικροσωματιδίων στον χώρο.

Όσο όμως η επιφάνειά τους γεμίζει, τόσο μειώνεται η ροή αέρα προς το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι το κλιματιστικό πρέπει να δουλέψει περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να κατεβάσει τη θερμοκρασία.

Ένα δωμάτιο που μέχρι πρόσφατα δρόσιζε γρήγορα μπορεί ξαφνικά να χρειάζεται αρκετά περισσότερα λεπτά. Ο χρήστης είναι πιθανό να θεωρήσει ότι η συσκευή έχει χάσει την απόδοσή της ή ότι υπάρχει τεχνική βλάβη, ενώ η πραγματική αιτία μπορεί να είναι πολύ απλούστερη.

Σε περιπτώσεις έντονης συσσώρευσης βρωμιάς, η απόδοση του κλιματιστικού μπορεί να περιοριστεί ακόμη και κατά 50%. Το ποσοστό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χρήση και την κατάσταση των φίλτρων, ωστόσο η περιορισμένη κυκλοφορία αέρα μπορεί να επιβαρύνει αισθητά ολόκληρη τη λειτουργία της μονάδας.

Το αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο την άνεση μέσα στο σπίτι. Όταν ένα κλιματιστικό χρειάζεται να λειτουργεί περισσότερο για να πετύχει την ίδια ψύξη, μπορεί να αυξηθεί και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια περίοδο όπως ο Αύγουστος, όταν η συσκευή μπορεί να δουλεύει επί πολλές ώρες κάθε ημέρα, αυτή η επιβάρυνση είναι πιθανό να αποτυπωθεί και στον λογαριασμό ρεύματος.

Κάθε πότε χρειάζεται καθαρισμός

Δεν υπάρχει μία ενιαία συχνότητα που να ισχύει για όλα τα κλιματιστικά και όλα τα σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ώρες λειτουργίας, η ποσότητα σκόνης, η ύπαρξη κατοικιδίων και οι συνθήκες του χώρου.

Σε μια κατοικία όπου το air condition λειτουργεί καθημερινά και για πολλές ώρες, είναι σκόπιμος ένας οπτικός έλεγχος περίπου κάθε δύο εβδομάδες. Αν η χρήση είναι πιο περιορισμένη, ο καθαρισμός μία φορά τον μήνα μπορεί να είναι αρκετός.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται σε σπίτια με σκύλους ή γάτες, καθώς οι τρίχες μπορούν να συγκεντρωθούν γρηγορότερα στα φίλτρα. Αντίστοιχα, σε περιοχές με αυξημένη σκόνη ή σε κατοικίες όπου τα παράθυρα μένουν αρκετές ώρες ανοιχτά, η επιβάρυνση μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο έλεγχος ακόμη και κάθε εβδομάδα δεν είναι υπερβολικός, ειδικά όταν η συσκευή δουλεύει σχεδόν αδιάκοπα.

Η πιο ασφαλής ένδειξη, πάντως, είναι η ίδια η εικόνα των φίλτρων. Δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιος μέχρι να διαπιστώσει ότι η ψύξη έχει μειωθεί αισθητά. Ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος μπορεί να δείξει εάν έχει ήδη σχηματιστεί στρώμα σκόνης και απαιτείται καθάρισμα.

Πώς γίνεται σωστά ο καθαρισμός

Στα περισσότερα οικιακά κλιματιστικά, τα φίλτρα αφαιρούνται σχετικά εύκολα από την εσωτερική μονάδα. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία, ωστόσο, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράλληλα, καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς ο τρόπος αφαίρεσης και καθαρισμού μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Μετά την αφαίρεση, η πρώτη ποσότητα σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί προσεκτικά με ηλεκτρική σκούπα σε χαμηλή ένταση, ώστε να μη φθαρεί το υλικό.

Εφόσον το επιτρέπει ο κατασκευαστής, τα φίλτρα μπορούν στη συνέχεια να ξεπλυθούν με νερό. Για πιο επίμονη βρωμιά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα ήπιου, ουδέτερου καθαριστικού.

Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγονται ισχυρά χημικά καθαριστικά, σκληρά σφουγγάρια και έντονο τρίψιμο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φθορά ή παραμόρφωση του φίλτρου.

Εξίσου κρίσιμο είναι το επόμενο στάδιο. Τα φίλτρα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς πριν επανατοποθετηθούν. Η καλύτερη επιλογή είναι να παραμείνουν σε σκιερό σημείο μέχρι να φύγει πλήρως η υγρασία.

Η επανατοποθέτησή τους ενώ είναι ακόμη νωπά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν δυσάρεστες οσμές και συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να προειδοποιήσουν ότι το κλιματιστικό χρειάζεται έλεγχο.

Η αργή ψύξη του χώρου, μια χαρακτηριστική μυρωδιά σκόνης ή υγρασίας και η εμφάνιση αυξημένου θορύβου είναι από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα.

Το ίδιο ισχύει εάν εμφανίζονται σταγόνες νερού από την εσωτερική μονάδα, εάν η ροή του αέρα μοιάζει αισθητά ασθενέστερη ή εάν παρατηρείται ξαφνική άνοδος στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχουν αλλάξει σημαντικά οι ώρες χρήσης.

Βεβαίως, ο αυξημένος λογαριασμός δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φταίνε τα φίλτρα. Η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί λόγω υψηλότερων εξωτερικών θερμοκρασιών ή επειδή το κλιματιστικό λειτουργεί περισσότερες ώρες από το συνηθισμένο.

Ωστόσο, η κατάσταση των φίλτρων είναι ένας από τους πρώτους και πιο εύκολους ελέγχους που μπορεί να κάνει ο χρήστης.

Πότε χρειάζεται τεχνικός

Ο καθαρισμός των φίλτρων δεν λύνει κάθε πρόβλημα. Αν, μετά τον καθαρισμό, το κλιματιστικό εξακολουθεί να μην αποδίδει, να κάνει παράξενους θορύβους, να στάζει νερό ή να αναδίδει επίμονη μυρωδιά, τότε απαιτείται έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό.

Εσωτερικά εξαρτήματα όπως η μπαταρία, ο ανεμιστήρας, το σύστημα αποστράγγισης και άλλα σημεία της μονάδας χρειάζονται διαφορετικού τύπου συντήρηση και δεν πρέπει να καθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα απλά αφαιρούμενα φίλτρα.

Η τακτική επαγγελματική συντήρηση είναι επίσης σημαντική, ιδίως πριν από περιόδους πολύ έντονης χρήσης. Ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει εάν υπάρχουν προβλήματα που δεν είναι ορατά στον χρήστη και να διαπιστώσει εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Ο καθαρισμός των φίλτρων, πάντως, παραμένει μια απλή, γρήγορη και χαμηλού κόστους παρέμβαση που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Διατηρεί καλύτερη τη ροή του αέρα, διευκολύνει τη λειτουργία της συσκευής και περιορίζει την πιθανότητα να χρειάζεται το κλιματιστικό περισσότερη ενέργεια για το ίδιο αποτέλεσμα.

Σε ημέρες έντονης ζέστης, όταν κάθε βαθμός και κάθε ώρα λειτουργίας μετράει, αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο φαίνεται.