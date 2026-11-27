Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν στις 15 Δεκεμβρίου οι δήμαρχοι της χώρας, με αιχμή τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Ανήμερα της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή και συμβολικό κλείσιμο των δήμων της χώρας, με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, της κινητοποίησης θα προηγηθεί κύκλος επαφών με τα πολιτικά κόμματα, ώστε να τεθούν τα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι διεκδικήσεις της αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, στις 2 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με εκπροσώπους της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντίστοιχες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν και με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημάρχων βρίσκεται η αύξηση των πόρων που αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση, με δεδομένες τις ολοένα αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες λόγω και της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.

Β.Ζ.