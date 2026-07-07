Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις καμένες εκτάσεις στο Ωραιόκαστρο

Αυτοψία στις πληγείσες, από την πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου, περιοχές στο Ωραιόκαστρο πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη του κόμματος ενημερώθηκαν στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου από τον δήμαρχο Παντελή Τσακίρη και τον αναπληρωτή δημάρχου Δήμου Παύλου Μελά Παντελή Αδαμούδη για την έως τώρα αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε περιουσίες ιδιωτών και σε υποδομές. Στη συνέχεια μετέβησαν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου, οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχήνας και Γιάννης Μπατζαρακιδης, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Σαρηγιάννης και άλλα τοπικά στελέχη.

Η κ. Θρασκιά τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα αλλαγής ζητεί να υπάρξει άμεσα ενημέρωση από το κράτος για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. «Χρειάζεται επίσημη οδηγία προς τους κατοίκους της πόλης, με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε. Για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και η υποχρηματοδότηση των Δήμων, δυστυχώς φέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά τα κενά που θα μπορούσαν να είναι καλυμμένα και να είμαστε πιο θωρακισμένοι από ποτέ, σε μια εποχή που και η κλιματική κρίση αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες στη χώρα μας το απαιτούν περισσότερο από ποτέ», επισήμανε η κ. Θρασκιά, προσθέτοντας ότι «μιλάμε για μια κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη γιατί ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες στους πολίτες της Θεσσαλονίκης για το πώς μπορούν να προστατευτούν ή πόσο έχουμε εκτεθεί σε κίνδυνο ή συνεχίζουμε να είμαστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο».

«Τόσες μέρες μετά την πυρκαγιά και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες αναλύσεις για το τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα και άρα για το τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν επιβαρυμένο σύστημα άμυνας του οργανισμού τους. Μάθαμε πριν από λίγο από τον δήμαρχο ότι επέστρεψαν οι τρόφιμοι στον Άγιο Παντελεήμονα -και αυτό είναι θετικό, αλλά αυτοί είναι άνθρωποι με επιβαρυμένη την υγεία, δύσκολο να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους πολλά προβλήματα και συνεπώς υπάρχει ακόμη ένας λόγος παραπάνω να υπάρξει άμεσα ενημέρωση», προσέθεσε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, που υποδέχθηκε τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «επεκταθήκαμε και σε θεσμικά θέματα και είχαμε μια πολύ παραγωγική και ειλικρινή κουβέντα, με την ελπίδα ότι όλα αυτά θα προωθηθούν στο ανώτερο επίπεδο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς μπορεί να είναι δυσάρεστες για το σύνολο της χώρας».

Ερωτηθείς για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την πυρκαγιά, ο κ. Τσακίρης απάντησε ότι «στην περιοχή του οικισμού τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα», ενώ «περιμένουμε την ενημέρωση από το κεντρικό κράτος, καθώς είναι κάτι το οποίο εκφεύγει της αρμοδιότητάς μας, δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι το οποίο δεν ισχύει και σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε».

Από την πλευρά του, ο κ. Αδαμούδης ανέφερε πως στη σύσκεψη αναδείχθηκε «ένα μεγάλο ζήτημα που έχουμε στη Φιλοθέη με τη γεώτρηση, γιατί η Φιλοθέη δεν έχει νερό και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει το κράτος και την ΕΥΑΘ». «Ήδη, με τον δήμαρχο έχουμε έλθει σε κάποιες επαφές. Πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και συνεχίζουμε γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις», σημείωσε.