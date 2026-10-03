Κλιμάκιο της Ν.Δ. με επικεφαλής τον Κεφαλογιάννη στον Μυλοπόταμο

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Πέραμα, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, αρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.Στο επίκεντρο βρέθηκαν η έκταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Βαμβουκάς, η Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης Γεωργία Μανωλίτση και ο Διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης Νίκος Δασκαλάκης. Τον Βουλευτή Ρεθύμνου συνόδευαν ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Ρεθύμνου Πέτρος Στεφανάκης, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Μυλοποτάμου Γιώργος Κόκκινος και μέλη της τοπικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η εικόνα των εκτεταμένων ζημιών στο οδικό δίκτυο και στις τεχνικές υποδομές, καθώς και οι επιπτώσεις σε περιουσίες, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και γενικότερα στην παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εικόνα στην αγροτική οδοποιία, όπου οι ζημιές είναι εξαιρετικά εκτεταμένες και σε αρκετά σημεία έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι άμεσες ανάγκες και οι ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην άμεση ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου και στην κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχεια στα επόμενα στάδια, ώστε οι καταγραφές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση, να αποτυπωθεί με ακρίβεια το εύρος των ζημιών και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση, τη στήριξη και την αποζημίωση των πληγέντων όπου προβλέπεται.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ενημέρωσε για την επικοινωνία που είχε ήδη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο, επισημαίνοντας την ανάγκη για στενό συντονισμό και για την ταχύτερη δυνατή προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Όπως σημείωσε, ο κ. Κατσαφάδος θα βρίσκεται την ερχόμενη Δευτέρα στην Κρήτη, στο πλαίσιο της συνολικής αποτίμησης των ζημιών και του συντονισμού των επόμενων ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και απαιτούν ταχύτητα, συντονισμό και άμεσες παρεμβάσεις»

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε

«Η σημερινή σύσκεψη μας έδωσε μια σαφή εικόνα για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο Μυλοποτάμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο, τους Αντιδημάρχους και τα στελέχη του Δήμου για την αναλυτική ενημέρωση και την προσπάθεια που καταβάλλεται από την πρώτη στιγμή, καθώς και τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούν στο πεδίο κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η άμεση ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα του Δήμου και η κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτέλεσαν ένα αναγκαίο πρώτο βήμα. Το κρίσιμο τώρα είναι να προχωρήσει γρήγορα και με πληρότητα η καταγραφή των ζημιών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των πραγματικών αναγκών και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων.

Την ίδια στιγμή απαιτείται μεγάλη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο τους και οι πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει στην περιοχή έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος και τις υποδομές. Η ασφάλεια των πολιτών παραμένει προτεραιότητα και οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Για τα επόμενα βήματα έχω ήδη επικοινωνήσει με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος θα βρίσκεται την ερχόμενη Δευτέρα στην Κρήτη. Η παρουσία του και ο συντονισμός που θα ακολουθήσει είναι σημαντικά για να υπάρξει πλήρης αποτύπωση των αναγκών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης.

Η εικόνα δεν περιορίζεται στον Μυλοπόταμο. Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στους Δήμους Ανωγείων και Αμαρίου, γι’ αυτό απαιτείται συνολική εικόνα και στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να ολοκληρωθούν σωστά οι καταγραφές, να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά την εξέλιξη και να βρίσκομαι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε όποιο ζήτημα προκύπτει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και να προχωρούν με συνέπεια τα επόμενα βήματα».