Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη λόγω της αύξησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με σκοπό την ενίσχυση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών, που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, τα έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. θα συνδράμουν το έργο των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών στην πρόληψη και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού, στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων, όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός εκδήλωσης πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ