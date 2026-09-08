Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης

Ενόψει της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90η ΔΕΘ, κλιμάκια με Βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της ΚΠΕ και τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026
Επικεφαλής: Πάνας Απόστολος
19:00Περιοδεία στην αγορά της οδού Αγνώστου Στρατιώτη
Επικεφαλής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Φραγγίδης Γιώργος
10:00 Επίσκεψη στην αγορά Λαγκαδά
11:30Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς του Δήμου Λαγκαδά
13:00Επίσκεψη στη Λίμνη Αγίου Βασιλείου
Επικεφαλής : Δημήτρης Μάντζος, Μάρα Κουκουδάκη
09.30Επίσκεψη στην αγορά Σερρών
11.00 Επίσκεψη σε επιχείρηση ντοματοβιομηχανίας στο Σκούταρι
13.00 Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών
14.00Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής
18.30Επίσκεψη στο Ν. Σκοπό
20.00Επίσκεψη στην αγορά των Σερρών
Επικεφαλής : Δημήτρης Μάντζος
10.30Περιοδεία στη αγορά της Δράμας
Επικεφαλής: Λιακούλη Ευαγγελία, Τiμοσiδης Γρηγόρης, Τσακίρης Γιάννης
09:30Συνάντηση στην Κουλούρα Ημαθίας με απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα
10:30Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Μέσης και συνέντευξη Τύπου
12:30Συνάντηση με απασχολούμενους του αγροτικού τομέα στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας
14:00Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Επισκοπής Νάουσας
Επικεφαλής: Αποστολάκη Μιλένα
09:30Περιοδεία στο Τσοτύλι
10:30Περιοδεία στην Νεάπολη
12:00Περιοδεία στη Σιάτιστα
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026
Επικεφαλής : Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Τούμπα
09:30 Περιοδεία στην αγορά στην Άνω Τούμπα και την οδό Γρ. Λαμπράκη(Συμβολή οδών Κλεάνθους και Γρ. Λαμπράκη)
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11:30 Περιοδεία στην αγορά στο πάρκο Μηνά Πατρικίου στην οδό Κρήτης και στην αγορά της οδού Μαρτίου
(3ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης ,Κρήτης 46)
Επικεφαλής : Παπαστεργίου Χρήστος , Βούλγαρης Βασίλης
09.15Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού στο Δημαρχείο
10.15 Επίσκεψη στο πυροφυλάκιο Πολιτικής Προστασίας «Στέλιος Αμπαράς». Συνάντηση με εργαζομένους και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας
11.00Περιοδεία στο παραλιακό μέτωπο της Περαίας και συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Επισιτιστών και Ξενοδόχων της περιοχής.
12.15Περιοδεία στην αγορά της Περαίας επί της οδού Αμπελοκήπων και συζήτηση με πολίτες στο Antico cafébistro.
14.00Επίσκεψη στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θερμαϊκού (ΔΕΥΑΘ)
Επικεφαλής : Μιλένα Αποστολάκη
11.00 Επίσκεψη στον Τύμβο Καστά ( Δήμος Αμφίπολης)
12.30Συνάντηση και συζήτηση με κτηνοτρόφους και γεωργούς στο Δραβήσκο (Δήμος Ζίχνης)
13.00Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών
13.30Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών
18.00Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής
19.00Συνάντηση με φορείς στο Εργατικό Κέντρο
21.30Συνάντηση με μέλη και φίλους
Επικεφαλής: Παραστατίδης Στέφανος, Πάππου Μιχάλης
10:30Επίσκεψη στην αγορά των Γιαννιτσών και στο Δημαρχείο
13:00Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκύδρας
13:30Επίσκεψη στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης στη Σκύδρα
18:00Επίσκεψη στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών
19:30Συνάντηση με στελέχη της περιοχής
Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης
10:00Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ και στα καταστήματα της Φλώρινας
17:30Επίσκεψη στον αγροτικό συνεταιρισμό Αμυνταίου
18:30Επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμυνταίου
19:30Συνάντηση με μέλη και φίλους στο ΞενοδοχείοAteron στο Αμύνταιο
Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα
11:00Επίσκεψη στα μαγαζιά της Ξάνθης
17:30Επίσκεψη σε Μάγγανα, Άβδηρα και Γενησέα
20:00Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα το Περιβάλλον και την Περιφέρεια
στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης (Μεγάλου Ρεύματος 18)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
Επικεφαλής : Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια
10:00Επίσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη
11:30Συνάντηση με τις Διοικήσεις των Σωματείων της «Ελληνικός Χρυσός»
14:00 Συνάντηση με φορείς στην Ιερισσό και επαγγελματίες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη
19:00Επίσκεψη σε μεταποιητική μονάδα βρώσιμης ελιάς στην Δ.Ε. Σημάντρων του Δήμου Νέας Προποντίδας .
Επικεφαλής : Χρηστίδης Παύλος
10:00 – 14:00
στο Ξενοδοχείο Ανατόλια στην Κομοτηνή
18:00 – 21:00
Επικεφαλής : Δουδωνής Παναγιώτης
16.30Συνάντηση με φορείς Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Φορέα
19.30Συνάντηση με στελέχη και ομιλία στο καφέ PLAZA (Στοά εμπορικού κέντρου Καστοριάς)
Επικεφαλής : Κατρίνης Μιχάλης, Μπέκου Έφη
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
11:00 Περιοδεία στην αγορά στην οδό Αμισού και στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς
12:00 Συνάντηση με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς στο Δημαρχείο
13:00 Συνάντηση με τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:00 Συνάντηση κλιμακίου με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και τις ενώσεις νέων επιστημόνων
Επικεφαλής: Διαμαντοπούλου Άννα, Παπαστεργίου Χρήστος
11:30Επίσκεψη στην αγορά της Αριδαίας
13:00Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμωπίας
14:00Επίσκεψη στον Δήμαρχο Έδεσσας
17:00Συνέντευξη Τύπου
18:00Επίσκεψη στην αγορά της Έδεσσας
19:30Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
20:30Συνάντηση και συζήτηση με πολίτες στο κέντρο της Έδεσσας
Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα
10:30Επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας
11:30 Επίσκεψη στην αγορά, συζήτηση με τους καταστηματάρχες και τον Εμπορικό Σύλλογο
12:30Συνάντηση με την δημοτική αρχή στο Δημαρχείο Καβάλας
13:00Συνάντηση με τη διοίκηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ του νομού Καβάλας
Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα
09:30Επίσκεψη στα καταστήματα στο χωριό Τσοτύλι
10:30 Επίσκεψη στην αγορά στη Νεάπολη
12:00Επίσκεψη στην αγορά στη Σιάτιστα
Επικεφαλής: Γιαννακοπούλου Νάντια, Ράπτης Γιάννης, Τζελέπης Μιχάλης
10:00Επίσκεψη στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην Ο.Α.Ε.Δ. )
11:00Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης στο Δικαστικό Μέγαρο.
12:30Συνάντηση με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Κατερίνης.
14:30Συνάντηση με τον Αγροτικό Καπνικό Συνεταιρισμό «ΠΕΣΚΟ» Κονταριώτισσας & Αγ. Σπυρίδωνος
17:00Συνάντηση με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Π. στο Oliver’s Pub
19:00Συνέντευξη Τύπου σε τοπικά ΜΜΕ.
20:00Πεζόδρομος Κατερίνης – Κεντρική Αγορά
Επικεφαλής : Παραστατίδης Στέφανος, Βούλγαρης Βασίλης
10.00Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θέρμης– Δημαρχείο
11.00 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ
12.00Επίσκεψη σε εργοτάξιο του Δήμου και συνάντηση με εργαζόμενους
13.00Συνάντηση με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής καιπροσχολικής Αγωγής – Επίσκεψη στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
14.00 Συνάντηση με τοπικά στελέχη στο καφέ Brunch Box ( Κολοκοτρώνη 25, Θέρμη)
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026
Επικεφαλής : Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια, Πουλάς Ανδρέας
9:00Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας
11:00Επίσκεψη στην πληγείσα περιοχή από την πυρκαγιά στον Δήμο Κασσάνδρειας
12:00Συνάντηση στο Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρειας
14:30Συνέντευξη Τύπου στα Νέα Μουδανιά
Επικεφαλής : Δουδωνής Παναγιώτης
10.00Επίσκεψη στην Βυζαντινή Εκκλησία «Παναγία Κουμπελίδικη»
11.00 Συνάντηση με 3 Δημάρχους των δήμων του Νομού Καστοριάς
Επικεφαλής: Σπυριδάκη Κατερίνα, Χριστοδουλάκης Μανώλης, Δημόπουλος Παναγιώτης.
09:00Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (4ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο Κατερίνης)
10:00Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (Μουσικό Σχολείο Κατερίνης)
11:30Συνάντηση με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)
12:45Συνάντηση με εκπαιδευτικούς στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)
14:30Εκδήλωση στο Καταφύγιο «Δημ. Μπουντώλας», με θέμα«Όλυμπος – Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO»
20:00Εγκαίνια της 100ηςεμποροπανήγυρης του Αιγινίου
ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ
Επικεφαλής: Αχμέτ Ιλχάν, Τάσος Νικολαΐδης,
09:00Επίσκεψη στο χωρίο Δίκαια στην αγορά
10:30Επίσκεψη στην αγορά της Ορεστιάδας
12.00Επίσκεψη στην αγορά του Διδυμότειχου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ
Επικεφαλής: Μανώλης Χνάρης, Μάρα Κουκουδάκη
09.00 Επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου
11.00 Επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης
19.00Εγκαίνια αγροτικής έκθεσης Φερών
Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης
11.00Περιοδεία στην αγορά της πόλης Γρεβενών
12.30Συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Αγροτικού Συλλόγου Γραφεία Συνεταιρισμού(Μακεδονομάχων 9, Γρεβενά)
Επικεφαλής : Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Καρχιμάκης Μιχάλης, Μπέκου Έφη
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΙΕΣ
Εκπροσώπηση σε αγιασμούς σχολείων του Δήμου με παρουσία του Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών:
13:30 4ο-5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
14:00 ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
14:30 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΥΟΣΜΟΣ
19:00 Περιοδεία στην πλατεία Ευόσμου
Επικεφαλής: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Μουλκιώτης Γιώργος, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Περιοδεία στον Δήμο Βόλβης