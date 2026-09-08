ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ενόψει της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90η ΔΕΘ, κλιμάκια με Βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της ΚΠΕ και τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

 

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Πάνας Απόστολος

 

19:00Περιοδεία στην αγορά της οδού Αγνώστου Στρατιώτη

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Φραγγίδης  Γιώργος

 

10:00           Επίσκεψη στην αγορά Λαγκαδά

11:30​​Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς του Δήμου Λαγκαδά

13:00​​Επίσκεψη στη Λίμνη Αγίου Βασιλείου

Σέρρες

Επικεφαλής : Δημήτρης Μάντζος, Μάρα Κουκουδάκη

09.30Επίσκεψη στην αγορά Σερρών

11.00 Επίσκεψη σε επιχείρηση ντοματοβιομηχανίας στο Σκούταρι

13.00 Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών

14.00Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής

18.30Επίσκεψη στο Ν. Σκοπό

20.00Επίσκεψη στην αγορά των Σερρών

Δράμα

Επικεφαλής : Δημήτρης Μάντζος

10.30Περιοδεία στη αγορά της Δράμας

Ημαθία

Επικεφαλής: Λιακούλη Ευαγγελία, Τiμοσiδης Γρηγόρης, Τσακίρης Γιάννης

09:30Συνάντηση στην Κουλούρα Ημαθίας με απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα

10:30Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Μέσης και συνέντευξη Τύπου

12:30Συνάντηση με απασχολούμενους του αγροτικού τομέα στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας

14:00Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Επισκοπής Νάουσας

Κοζάνη

Επικεφαλής: Αποστολάκη Μιλένα

09:30​​Περιοδεία στο Τσοτύλι

10:30​​Περιοδεία στην Νεάπολη

12:00​​Περιοδεία στη Σιάτιστα

 

 

 

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής :  Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Τούμπα

09:30Περιοδεία στην αγορά στην Άνω Τούμπα και την οδό Γρ. Λαμπράκη(Συμβολή οδών Κλεάνθους και Γρ. Λαμπράκη)

 

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

11:30Περιοδεία στην αγορά στο πάρκο Μηνά Πατρικίου στην οδό Κρήτης και στην αγορά της οδού Μαρτίου

(3ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης ,Κρήτης 46)

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής :  Παπαστεργίου Χρήστος , Βούλγαρης Βασίλης

09.15​​Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού στο Δημαρχείο

10.15 Επίσκεψη στο πυροφυλάκιο Πολιτικής Προστασίας «Στέλιος Αμπαράς». Συνάντηση με εργαζομένους και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας

11.00Περιοδεία στο παραλιακό μέτωπο της Περαίας και συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Επισιτιστών και Ξενοδόχων της περιοχής.

12.15Περιοδεία στην αγορά της Περαίας επί της οδού Αμπελοκήπων και συζήτηση με πολίτες στο Antico cafébistro.

14.00Επίσκεψη στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θερμαϊκού (ΔΕΥΑΘ)

Σέρρες

Επικεφαλής :  Μιλένα Αποστολάκη

11.00 Επίσκεψη στον Τύμβο Καστά ( Δήμος Αμφίπολης)

12.30Συνάντηση και συζήτηση με κτηνοτρόφους και γεωργούς στο Δραβήσκο (Δήμος Ζίχνης)

13.00Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών

13.30Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών

18.00Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής

19.00Συνάντηση με φορείς στο Εργατικό Κέντρο

21.30Συνάντηση με μέλη και φίλους

Πέλλα

Επικεφαλής: Παραστατίδης Στέφανος, Πάππου Μιχάλης

10:30​​Επίσκεψη στην αγορά των Γιαννιτσών και στο Δημαρχείο

13:00​​Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκύδρας

13:30​​Επίσκεψη στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης στη Σκύδρα

18:00​​Επίσκεψη στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών

19:30​​Συνάντηση με στελέχη της περιοχής

Φλώρινα

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης

10:00Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ και στα καταστήματα της Φλώρινας

17:30Επίσκεψη στον αγροτικό συνεταιρισμό Αμυνταίου

18:30Επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμυνταίου

19:30Συνάντηση με μέλη και φίλους στο ΞενοδοχείοAteron στο Αμύνταιο

Ξάνθη

Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα

11:00Επίσκεψη στα μαγαζιά της Ξάνθης

17:30Επίσκεψη σε Μάγγανα, Άβδηρα και Γενησέα

20:00Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα το Περιβάλλον και την Περιφέρεια

στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης (Μεγάλου Ρεύματος 18)

 

 

Πέμπτη 10  Σεπτεμβρίου 2026

 

Χαλκιδική

Επικεφαλής :  Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια

 

10:00Επίσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη

11:30Συνάντηση με τις Διοικήσεις των Σωματείων της «Ελληνικός Χρυσός»

14:00 Συνάντηση με φορείς στην Ιερισσό και επαγγελματίες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη

19:00Επίσκεψη σε μεταποιητική μονάδα βρώσιμης ελιάς στην Δ.Ε. Σημάντρων του Δήμου Νέας Προποντίδας . 

 

Ροδόπη

Επικεφαλής :  Χρηστίδης Παύλος

 

10:00 – 14:00

Συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα
στο Ξενοδοχείο Ανατόλια στην Κομοτηνή

Επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης

Επίσκεψη στα επιμελητήρια Ροδόπης 

18:00 – 21:00

Συνάντηση με εκπροσώπους των συνταξιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο Ξενοδοχείο Ανατόλια

Περιοδεία στην αγορά της Κομοτηνής

Συνάντηση με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης (Scenario wine Εspresso Culture)

 

 

Καστοριά

Επικεφαλής :  Δουδωνής Παναγιώτης

 

16.30Συνάντηση με φορείς Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Φορέα

19.30Συνάντηση με στελέχη και ομιλία στο καφέ PLAZA (Στοά εμπορικού κέντρου Καστοριάς)

 

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής :  Κατρίνης Μιχάλης, Μπέκου Έφη


ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

 

11:00Περιοδεία στην αγορά στην οδό Αμισού και στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς

12:00Συνάντηση με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς στο Δημαρχείο 

13:00Συνάντηση με τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

18:00Συνάντηση κλιμακίου με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και τις ενώσεις νέων επιστημόνων 

 

Πέλλα

Επικεφαλής: Διαμαντοπούλου Άννα, Παπαστεργίου Χρήστος

11:30​​Επίσκεψη στην αγορά της Αριδαίας

13:00​​Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμωπίας

14:00​​Επίσκεψη στον Δήμαρχο Έδεσσας

17:00​​Συνέντευξη Τύπου

18:00​​Επίσκεψη στην αγορά της Έδεσσας

19:30​​Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

20:30​​Συνάντηση και συζήτηση με πολίτες  στο κέντρο της Έδεσσας

Καβάλα

Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα

10:30​​Επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

11:30 Επίσκεψη στην αγορά, συζήτηση με τους καταστηματάρχες και τον Εμπορικό Σύλλογο

12:30Συνάντηση με την δημοτική αρχή στο Δημαρχείο Καβάλας

13:00Συνάντηση με τη διοίκηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ του νομού Καβάλας

Κοζάνη

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα

09:30​​Επίσκεψη στα καταστήματα στο χωριό Τσοτύλι

10:30           Επίσκεψη στην αγορά στη Νεάπολη

12:00​​Επίσκεψη στην αγορά στη Σιάτιστα

Πιερία

Επικεφαλής: Γιαννακοπούλου Νάντια, Ράπτης Γιάννης, Τζελέπης Μιχάλης

10:00​​Επίσκεψη στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην Ο.Α.Ε.Δ. )

11:00Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης στο Δικαστικό Μέγαρο.

12:30​​Συνάντηση με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου

Κατερίνης.

14:30Συνάντηση με τον Αγροτικό Καπνικό Συνεταιρισμό «ΠΕΣΚΟ» Κονταριώτισσας & Αγ. Σπυρίδωνος

17:00Συνάντηση με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Π. στο Oliver’s Pub

19:00​​Συνέντευξη Τύπου σε τοπικά ΜΜΕ.

20:00​​Πεζόδρομος Κατερίνης – Κεντρική Αγορά

 

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής :  Παραστατίδης Στέφανος, Βούλγαρης Βασίλης

10.00​​Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θέρμης– Δημαρχείο

11.00           Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ

12.00​​Επίσκεψη σε εργοτάξιο του Δήμου και συνάντηση με εργαζόμενους

13.00​​Συνάντηση με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής καιπροσχολικής Αγωγής – Επίσκεψη στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

14.00 Συνάντηση με τοπικά στελέχη στο καφέ Brunch Box ( Κολοκοτρώνη 25, Θέρμη)

 

 

Παρασκευή 11  Σεπτεμβρίου 2026

 

Χαλκιδική

Επικεφαλής :  Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια, Πουλάς Ανδρέας

 

9:00Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας

11:00Επίσκεψη στην πληγείσα περιοχή από την πυρκαγιά στον Δήμο Κασσάνδρειας

12:00​​Συνάντηση στο Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρειας

14:30Συνέντευξη Τύπου στα Νέα Μουδανιά

 

Καστοριά

Επικεφαλής :  Δουδωνής Παναγιώτης

 

10.00Επίσκεψη στην Βυζαντινή Εκκλησία «Παναγία Κουμπελίδικη»

11.00 Συνάντηση με 3 Δημάρχους των δήμων του Νομού Καστοριάς

 

Πιερία

Επικεφαλής: Σπυριδάκη Κατερίνα, Χριστοδουλάκης  Μανώλης, Δημόπουλος Παναγιώτης.

 

09:00Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (4ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο Κατερίνης)

10:00Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (Μουσικό Σχολείο Κατερίνης)

11:30Συνάντηση με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)

12:45Συνάντηση με εκπαιδευτικούς στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)

14:30Εκδήλωση στο Καταφύγιο «Δημ. Μπουντώλας», με θέμα«Όλυμπος – Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO»

20:00Εγκαίνια της 100ηςεμποροπανήγυρης του Αιγινίου

Έβρος

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Επικεφαλής: Αχμέτ Ιλχάν, Τάσος Νικολαΐδης,

09:00Επίσκεψη στο χωρίο Δίκαια στην αγορά

10:30Επίσκεψη στην αγορά της Ορεστιάδας

12.00Επίσκεψη στην αγορά του Διδυμότειχου

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Επικεφαλής: Μανώλης Χνάρης, Μάρα Κουκουδάκη

 

09.00 Επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου

11.00 Επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης

19.00Εγκαίνια αγροτικής έκθεσης Φερών

Γρεβενά

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης

11.00Περιοδεία στην αγορά της πόλης Γρεβενών

12.30Συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Αγροτικού Συλλόγου Γραφεία Συνεταιρισμού(Μακεδονομάχων 9, Γρεβενά)

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής :  Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Καρχιμάκης Μιχάλης, Μπέκου Έφη

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΙΕΣ

Εκπροσώπηση σε αγιασμούς σχολείων του Δήμου με παρουσία του Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών:

13:30  4ο-5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

14:00  ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

14:30  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ

19:00Περιοδεία στην πλατεία Ευόσμου

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Μουλκιώτης Γιώργος, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Περιοδεία στον Δήμο Βόλβης

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