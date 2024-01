Κλέλια Ανδριολάτου: Με αυτό το πανωφόρι υιοθέτησε τη μεγαλύτερη τάση της σεζόν

Τη φετινή σεζόν έχουμε διακρίνει αρκετές τάσεις οι οποίες πρωταγωνιστούν στον χώρο της μόδας και τις προτιμούν τόσο οι γυναίκες που αγαπούν ιδιαίτερα τη μόδα όσο και εκείνες που επιθυμούν να είναι ντυμένες καλαίσθητα στις περιστάσεις της καθημερινότητας τους. Πρώτη και κύρια, η quite luxury τάση είναι η πρωταγωνίστρια των φετινών trends ενώ ακολουθούν επάξια η τάση του έντονου κόκκινου όπου οποιοδήποτε fashion item ή αξεσουάρ σε έντονο κόκκινο χρώμα θεωρείται απόλυτο must σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, η τάση των leather items, η τάση των metallics για bold looks όπως και η τάση των denim.

Πέρα από τις κύριες τάσεις που προτείνει ο κόσμος της μόδας, διακρίνουμε πως αρκετά είναι και ταmicro trends τα οποία έχουν προκύψει από την κάθε τάση. Συγκεκριμένα, στην quite luxury τάση παρατηρούμε την κυριαρχία των καφέ, μπεζ και nude αποχρώσεων σε όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας όπως παντελόνια, παλτό, πουλόβερ, φορέματα, φούστες όπως και αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, κασκόλ αλλά και σκουφάκια είναι μερικά από τα fashion pieces που σίγουρα θα έχεις διακρίνει να πρωταγωνιστούν οι τόνοι του καφέ. Το micro trend που “γεννήθηκε” από την τάση του έντονου κόκκινου, έφερε στο προσκήνιο μία άλλη απόχρωση της χρωματικής παλέτας και αυτό είναι το μπορντό χρώμα. Το μπορντό αυτή την εποχή θεωρείται το ίδιο ενημερωμένο, όπως και stylish, με το fiery red, απ’ όπου και ξεκίνησε η τάση. Παρόλο που και το έντονο κόκκινο μπορεί να ενταχθεί στα σύνολα κάθε γυναίκας, όποιο κι αν είναι το στιλ της, καθώς μπορούμε να υιοθετήσουμε την τάση τόσο με bold τρόπο, όπως με ένα total red look, όπως και με έναν περισσότερο διακριτικό τρόπο, εντάσσοντας στο look μας αξεσουάρ ή λεπτομέρειες σε fiery red τόνο. Τον ίδιο στιλιστικό κανόνα μπορούμε να ακολουθήσουμε και για να εντάξουμε το micro trend του μπορντό χρώματος στις εμφανίσεις μας. Βέβαια, το μπορντό χρώμα μας διευκολύνει περισσότερο κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω της σκούρας απόχρωσης του που συμβαδίζει με την τάση μας για σκουρόχρωμες αποχρώσεις κατά την εποχή του χειμώνα. Το micro trend που θέλει το μπορντό μία από τις πιο hot αποχρώσεις της σεζόν, υιοθέτησε ηΚλέλια Ανδριολάτου. Συγκεκριμένα, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να φορέσει ένα leather trench coat σε μπορντό απόχρωση του Vassia Kostara brand. Το statement πανωφόρι της συνδύασε με λεοπάρ top, ροζ σακάκι και ροζ παντελόνι. Το look της ολοκλήρωσε με μαύρα μποτάκια. Δες την εμφάνισή της The Holdovers premiere Πηγή: missbloom.gr