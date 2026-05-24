Κλειστό σήμερα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης –Έδεσσας

Κλειστό θα παραμείνει για οκτώ ώρες, έως τις 16.00, τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα 24/5, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις οκτώ το πρωί και εφαρμόζονται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα.

Στο πλαίσιο των μέτρων, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα ισχύσουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα.

Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, η κυκλοφορία προς Χαλκηδόνα διεξάγεται μέσω ΠΑΘΕ, Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κλειδίου και Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια προς Γιαννιτσά ή Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Αντίστοιχα, τα οχήματα από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Θεσσαλονίκη.

Για τα οχήματα έως 3,5 τόνων, οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος και Κουφαλίων, τόσο προς Χαλκηδόνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.

Διευκρινίζεται ότι ορισμένες τοπικές μετακινήσεις στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας θα πραγματοποιούνται κανονικά για τα ελαφρά οχήματα.

Από την Τροχαία απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών και τη σχετική σήμανση, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ