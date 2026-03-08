Κλειστά σχολεία σε Ιωάννινα, Λεπτοκαρυά, Παραμυθιά και Δωδώνη μετά τον σεισμό – Προληπτικοί έλεγχοι τη Δευτέρα

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ιωαννιτών, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και τη συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια από κλιμάκια του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στον Δήμο Φιλιατών κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά την πρώτη ώρα ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι καταλληλότητας των κτιρίων.

Στον Δήμο Σουλίου θα λειτουργήσουν κανονικά τα περισσότερα σχολεία, ωστόσο κλειστά θα παραμείνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Παραμυθιάς, καθώς λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι και θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα από μηχανικούς του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Σουλίου πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από μηχανικούς του Δήμου παρουσία και του δημάρχου, χωρίς να διαπιστωθούν ζημιές.

Απόφαση για προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα έλαβε και ο Δήμος Δωδώνης.