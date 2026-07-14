«Κλειδί Προόδου»: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί 1.443 επιχειρήσεις με 140 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ

Τη χρηματοδότηση 1.443 επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του προγράμματος «Κλειδί Προόδου» του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Η συνολική χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας ανέρχεται σε 140,4 εκ. ευρώ, ενώ συνολικά με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, οι επενδυτικοί πόροι στην Κεντρική Μακεδονία ανέρχονται σε 280,73 εκ. ευρώ.

Όπως δήλωσε η κ. Αηδονά, «ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, στην πράξη. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ενισχύουμε την αγορά όλης της Κεντρικής Μακεδονίας με ρευστότητα άνω των 140 εκ. ευρώ, που μαζί με τους πόρους που θα βάλουν οι ιδιώτες συνιστούν μια ισχυρή χρηματοδοτική παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών μας, συνολικού ύψους άνω των 280 εκ. ευρώ. Για τις 1.443 επιχειρήσεις που θα εκσυγχρονιστούν αυτό σημαίνει μια μεγάλη ανάσα και μια σημαντική ώθηση για ανάπτυξη, ενώ για την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας σημαίνει περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικά των μικρομεσαίων είναι και θα παραμείνει στην καρδιά της αναπτυξιακής πολιτικής μας. Ευχαριστώ πρωτίστως τις υφιστάμενες επιχειρήσεις για τη μεγάλη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών».

Με βάση τα στοιχεία των 1.443 επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν και τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ:

-Το 66,11% (954 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 67,3 εκ. ευρώ) αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 άτομα), το 25,92% (374 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 53,72 εκ. ευρώ) αφορά σε μικρές επιχειρήσεις (10 – 49 άτομα), ενώ το 7,97% (115 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 19,36 εκ. ευρώ) αφορά σε μεσαίες επιχειρήσεις (50 – 249 άτομα).

-Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων το 32,71% (472 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 22,74 εκ. ευρώ) είναι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν με 20,17% οι Α.Ε. (291 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 43,82 εκ. ευρώ).

-Σε σχέση με τους ΚΑΔ Δραστηριότηταςοι περισσότερες εντάξεις αφορούν στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, στο χονδρικό εμπόριο, στα καταλύματα, στις δραστηριότητες μηχανικού, στη βιομηχανία τροφίμων και σε υπηρεσίες εστίασης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης που αναφέρονται στην απόφαση, 685 αιτήσεις, ενώ έλαβαν θετική αξιολόγηση, απορρίπτονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Οι απορριφθέντες έχουν το δικαίωμα κατάθεσης ένστασης ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (https://app.opske.gr/) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ηλεκτρονικής κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Η Δράση «Κλειδί Προόδου Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Τα έργα που εγκρίνονται συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+ και από Εθνικούς Πόρους.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.