ΚΚΕ: O κυβερνητικός σχεδιασμός για μετακίνηση των Patriot επιβεβαιώνει τους κινδύνους της εμπλοκής στον πόλεμο

«Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να μετακινηθούν Patriot για την προστασία της αμερικάνικης βάσης της Σούδας από πιθανά ιρανικά αντίποινα, επιβεβαιώνει τους κινδύνους από την πολιτική της εμπλοκής και ποια είναι η “ασφάλεια” που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα», σημειώνει σε σχόλιό του σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα το ΚΚΕ.

«Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει -για μια ακόμη φορά- πού καταλήγουν τα δισ. που πληρώνει ο λαός για πολεμικούς εξοπλισμούς: όχι προφανώς στην περιβόητη “άμυνα της χώρας”, αλλά στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ξένων αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών και στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ.

Στη συνέχεια ο Περισσός υπογραμμίζει πως «Τώρα που ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου γίνεται πιο έντονος από ποτέ, επείγει να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, για να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, θύτης άλλων λαών και στόχος αντιποίνων, να επιστρέψουν οι φρεγάτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό».