ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως “δικαιωμένη” την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης

«Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, με τα οποία εξάλλου μοιράζεται κοινή στρατηγική, για να εμφανίσει ως “δικαιωμένη” την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από τον λαό “λευκή επιταγή” για τη συνέχισή της», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του στην οποία σχολιάζει την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτό άλλωστε προδιαγράφουν τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και η αντιπαράθεσή της με τα άλλα κόμματα για τις “κοστολογημένες προτάσεις”, αφού κοινή συνισταμένη όλων τους είναι να λογίζονται ως “κόστος” οι ανάγκες του λαού προκειμένου να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, να εξασφαλίζεται η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να διαιωνίζεται η φοροασυλία του κεφαλαίου», προσθέτει η ανακοίνωση και υπογραμμίζει πως:

«Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση μοναδική σταθερή δύναμη είναι το ΚΚΕ, που υπερασπίζεται με συνέπεια τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και η ενίσχυσή του είναι εγγύηση για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής».