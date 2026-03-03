KKE: Λαϊκός Ξεσηκωμός – Να φύγουν οι νατοϊκές βάσεις από τη χώρα μας

«Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Έξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!» είναι ο τίτλος φυλλαδίου που κυκλοφόρησε το ΚΚΕ.

«Το πρόσχημα του “πυρηνικού προγράμματος του Ιράν” είναι παραπλανητικό. Τα ίδια έλεγαν πριν μερικούς μήνες, όταν βομβάρδισαν το Ιράν, ισχυριζόμενοι ότι «αφάνισαν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις». Τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που διαθέτουν πυρηνικά, το επαναφέρουν για να νομιμοποιήσουν τη νέα επίθεση! Η στάση της κυβέρνησης να αποδεχτεί και αυτό το πρόσχημα αποτελεί προσβολή απέναντι στη χώρα και τον λαό!» σημειώνει το ΚΚΕ.

Υπογραμμίζει ότι «Υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας και για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της και κανείς άλλος!» και επισημαίνει:

«Η υποκρισία των ιμπεριαλιστών ξεχειλίζει για τα “δικαιώματα του λαού του Ιράν”. Αυτόν τον λαό βομβαρδίζουν τώρα, ενώ οι κυβερνήσεις που βομβαρδίζουν, έχουν ήδη τσακίσει τα δικαιώματα των δικών τους λαών. Την ίδια ώρα συνάπτουν σχέσεις με άλλα σκοταδιστικά και μοναρχικά καθεστώτα, γιατί αυτό απαιτούν οι μπίζνες των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών. Η ελληνική κυβέρνηση που “κόπτεται” για το καθεστώς στο Ιράν έχει οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία!

Οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας κ.ά.) που κόπτονται για τη “δημοκρατία” στο Ιράν ψήφιζαν στη Βουλή συμφωνίες με τις πετρελαιομοναρχίες και το Ισραήλ. Έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί κριτήριό τους είναι να υπηρετηθούν οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ισραήλ και εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων στην ευρύτερη περιοχή, σε βάρος των ανταγωνιστικών σχεδίων της Κίνας, της Ρωσίας».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για την απεμπλοκή από τον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς! Τώρα λαϊκή κινητοποίηση και δράση απαιτώντας:

-Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στη χώρα μας!

-Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα F16 που βρίσκονται σε αποστολή υπέρ των ΗΠΑ-Ισραήλ-ΝΑΤΟ και όχι για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου.

-Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

-Να ματαιωθούν τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα.

-Να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη.

-Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ!».