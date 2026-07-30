ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές: Η Κυβέρνηση μιλά για «τιμή», αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, με αφορμή την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο για την εξέλιξη της αντιπυρικής περιόδου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της για τις ελλείψεις στην πυροπροστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός, αντί να δώσει απαντήσεις για τις ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα πυρόσβεσης, επέλεξε, όπως υποστηρίζει, να αποδώσει τις καταστροφές κυρίως στην κλιματική κρίση και την ατομική ευθύνη, σημειώνοντας ότι αντίστοιχη επιχειρηματολογία χρησιμοποιούν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Παράλληλα, το ΚΚΕ κάνει λόγο για διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων περί «μεγαλύτερης από ποτέ ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού», επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την κατάσταση στην Κρήτη. Όπως επισημαίνει, παρά τη μεγάλη τουριστική κίνηση και την παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, οι πληγείσες περιοχές αντιμετώπισαν σημαντικές ελλείψεις σε πυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα είχε εγκαίρως αναδείξει το ζήτημα στη Βουλή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι δημόσιες αναφορές περί τιμής προς τους πεσόντες δεν συνοδεύονται από ουσιαστικά μέτρα στήριξης του προσωπικού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους υποβάλλει σε υπερεργασία, τους επιχειρεί χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας και διατηρεί, όπως αναφέρει, επισφαλείς εργασιακές σχέσεις για εποχικούς πυροσβέστες.

Καταλήγοντας, το κόμμα εκτιμά ότι ο επόμενος μήνας θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την εξέλιξη της αντιπυρικής περιόδου και καλεί σε ενίσχυση της λαϊκής κινητοποίησης και παρέμβασης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, εξυπηρετώντας, όπως αναφέρει, την κερδοφορία του κεφαλαίου.