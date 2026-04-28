ΚΚΕ Κ. Μακεδονίας: Έκδοση λευκώματος φωτογραφικών και άλλων ντοκουμέντων για τα γεγονότα του Μάη του 1936

Στην έκδοση ενός μοναδικού λευκώματος φωτογραφικών και άλλων ντοκουμέντων για τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936 προχώρησε η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Το λεύκωμα φωτίζει άγνωστες πτυχές και ντοκουμέντα της περιόδου, ενώ δίνει το ερέθισμα στον αναγνώστη για ευρύτερη μελέτη για την Ιστορία του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του λευκώματος μπορεί να διατρέξει τις συγκλονιστικές μέρες της εργατικής – λαϊκής κινητοποίησης του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίσει τις ηρωικές μορφές και θύματα των εργατών από την κρατική και εργοδοτική καταστολή. Αναδεικνύεται, επίσης, ο πρωτοπόρος ρόλος του ΚΚΕ για την οργάνωση του εργατικού κινήματος από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, τον προσανατολισμό, αλλά και την καθοδήγηση του αγώνα σε στιγμές όξυνσης της ταξικής πάλης τον Μάη του 1936.

Το λεύκωμα θα διατίθεται μέσω των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ και στον χώρο της Έκθεσης Ιστορικού και Αρχειακού Υλικού, η οποία θα φιλοξενείται από 1 έως 10 Μάη, στα Παλαιά Σφαγεία, στο κτίριο «Labbatoir» (26ης Οκτωβρίου 35).